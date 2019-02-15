犬貓主人各有偏好　富邦明台搶占寵物險戰況激烈

▲寵物看病貴，寵物險理賠率也跟著大幅提高。（圖／路透社）

記者李蕙璇／台北報導

市面上較有知名度的寵物險以富邦產險、明台產險的為主，二家公司於實體通路推出的方案保費、承保對象皆有所區隔，而在過去半年來的積極推廣的成績來看，其有明顯斬獲。

▼富邦產險的毛小孩寵物險承保範圍。（圖／富邦產險提供）

以富邦產險的寵物險來說，自2018年7月推出後的該年度新契約保單，累計約500件。而承保對象以犬貓為主，為了讓飼主可以清楚了解保單內容，其保障項目及保費設計皆採取犬貓一致性，但依投保方案而有不同，每隻寵物的年繳保費有1,352元或2,484元等二個方案可供選擇。

▼富邦產險的毛小孩寵物險加值保障項目，以及除外責任說明。（圖／富邦產險提供）

富邦產險分析，目前飼養寵物的民眾其實對於該保單商品的詢問度漸高，但實際投保比例還未呈現明顯成長幅度，多是因為受限於寵物晶片植入影響而偏低。僅管飼主普遍有寵物疾病醫療需求，若未來主管機關可協助統整各寵物醫療院所醫療資訊，將寵物醫療收費狀況透明化與標準化，將有助未來寵物險發展。

目前僅開放犬貓投保，未來如有相關數據將得以開放其他種類寵物承保。期待未來科技應用在寵物險之發展，如能結合晶片與基因等資訊，或利用寵物項圈等穿戴裝置作為核心功能，未來亦有可能成功發展寵物健康險外溢保單。

▼明台產物的第三代寵物險有二個方案供民眾選擇 。（圖／記者李蕙璇翻攝）

明台產險表示，民眾向業務員購買的第三代寵物險於去年10月推出累計至今已銷售700多張保單。主要分兩個方案，一案是年繳保費2,600元，一是4,875元方案。其中購買較高保費方案者約占總體投保件數2成，其99%都是為狗狗投保的，其年齡0-10歲都有，投保最多的是6歲狗狗，應該是因為狗狗比較需要外出，而較易受傷情況下，其主人投保意願也較高，而這些飼主大部份來自桃園、基隆、新北市。

目前多家產險業積極改良寵物險保單，希望能就國內約250萬家犬貓，卻只有投保率10萬分之3的狀況加以改善。其中，明台產險也正與《ETtoday寵物雲》商店實體通路合作加以推廣。

▼寵物險案例說明。（圖／記者李蕙璇繪製）