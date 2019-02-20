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產險業務員老實說　碰超跑免驚反而必閃老爺車會賠更多

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▲▼車禍。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲車禍。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李蕙璇／台北報導

產險公司業務員近日跟民眾招攬汽車保險時說，現在很多人都知道撞到超跑賠不起，多願加買超額責任險，其實很多理賠經驗中卻是比較多撞到老爺車理賠案例，反而讓保戶賠更多甚至到自掏腰包，多是因為對方與車子有深厚特殊感情捨不得報廢，而因此得花較高的維修費復原車況。

民眾駕駛車輛發生交通事故以致侵害他人權益，譬如說造成對方體傷（受傷、死亡）及財物（所駕駛的車輛、車內物品、隨身手機物品等）到到損壞，通常法官會待車禍鑑定報告釐清肇事責任歸屬之後，按比例判決賠償金額，而且會納入車輛等物品的折舊率計算。

而這筆賠償金額在法律規定，原本就是須由肇事民眾自行負擔，非由保險公司負責賠償給對方，但保戶可將此筆保險理賠金轉做為車禍和解金一部分，也就是透過保險轉嫁自己要負擔的一些風險。

資深產險業務員表示，由於產險公司所提供的汽機車相關保險，也是會視保戶的肇事責任比例，計算合理金額予與理賠，非保戶以為買了多少的保額，保險公司就會照全額加以理賠（譬如：非買了汽車第三責任險保額150萬元就會理賠全額150萬元），還要加上折舊殘餘計算。

因此才會出現撞到車齡較高的老爺車，而對方車主又堅持非修車復原時，扣除保險公司理賠的保險金之外的差額，就得由保戶自掏腰包自行負擔了。

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關鍵字：法拉利,產險,業務員,老實說,超跑,免驚,老爺車,理賠,賠償,汽車險,第三人責任險,超額險

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