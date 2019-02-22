敬老卡補助加碼最高50點　柯文哲：活得久不是每天躺在床上

▲柯文哲出席北市敬老卡／愛心卡搭乘敬老愛心計程車及雙層觀光巴士提高補助金額記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

為了鼓勵銀髮長者多走出門，北市府加碼補助敬老卡及愛心卡搭乘敬老愛心計程車、雙層觀光巴士補助金額，不分搭乘車資高低，每趟次最高皆補助50點（元）。市長柯文哲說，目前從統計上來看，過世前平均臥床7年，這現象要改善，「活得久沒有用，活得久每天不是坐在客廳看電視就是躺在床上，這種生活品質太差了也不是我們所需要的，所以我們還是鼓勵長者可以多走出來。」

為鼓勵長者及身心障礙者多加利用敬老卡或愛心卡走出家門參與社交，且有更多元的交通運輸服務可供選擇，北市府持續建構更完整之交通運輸服務網，目前敬老卡及愛心卡搭乘敬老愛心計程車、雙層觀光巴士，每月補助480點額度內，享單趟車資100元以下補助16點，車資超過100元補助32點的優惠。

而自108年3月1日起，持台北市政府核發敬老或愛心悠遊卡搭乘敬老愛心計程車及雙層觀光巴士，刷付車資將不分車資金額高低，單趟補助點數一律提高至50點。

對於外界認為敬老卡補助是為搶救長輩支持？柯文哲說，不要凡事都是要搶救，這還是有一個政策在推，事實上花同樣的錢還是希望他能夠有最大的社會效益，所以我們台北市一開始在推敬老卡主要還是要改善老人的公共運輸，希望老人可以走出來。

柯文哲說，目前台灣從統計上來看，過世前平均臥床7年，這現象要改善，「不然就是這樣，活得久沒有用，活得久每天不是坐在客廳看電視就是躺在床上，這種生活品質太差了，也不是我們所需要的」，所以我們還是鼓勵長者可以多走出來。