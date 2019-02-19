殺手鐧調高宣告利率吸客　利變險熱賣持續增溫

▲利率變動型增額終身壽險的3高特色。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

多家壽險公司今年初調高宣告利率搶客引起保險局注意及約談，業者多稱競爭激烈等原因才會使出殺手鐧。而不管是在餐廳、咖啡館等常聽到民眾談到把利變險當做一種理財商品，顯見今年利變險仍會延續去年保單No.1熱度更加增溫。

東森保險代理人公司總經理李致琳表示，去年一整年利變險保單吸睛又熱賣，也為公司整體營業額較前一個年度提高許多。以元大人壽的利率變動型增額保險商品舉例來說，具有3高的特色。

1、增值高

有的保單商品從第7保單年度起，基本保額每年按2%複利遞增至被保險人保險年齡111歲止。

2、豁免高

目前大家多會考量失能等長照議題，也多會留意是否含有免繳保費的啟動機制狀況，因此有的保單商品還會提供2~8級失能（殘廢）豁免保險費，豁免範圍大，更提高保險核心價值。

3、折扣高

現在民眾喜歡團購就連買保險也會親友同事揪揪一起5人、20人以上團體投保，因此可從「高保費折扣」或「集彙折扣」二擇一，最高可達4%。

假設40歲民眾投保10年期的利率變動型增額終身壽險，保額100萬元，年繳保費10萬7,800元，當到第10保單年度末49歲時，保險金額對應之當年度保險金額從100萬增加到108萬2,400元。而該保單商品的增值回饋分享金，假設宣告利率2.80%時（此利率非保證，須視元大人壽官網公布為準），第10保單年度末的增值回饋分享金為9,065元。

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