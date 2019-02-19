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犬貓有沒有植入晶片　都可以買到寵物險

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寵物,獸醫,看醫生,狗狗,汪星人,動物醫院（圖／達志／示意圖）

▲動物醫院。（圖／達志／示意圖）

記者李蕙璇／台北報導

狗狗喵喵主人如果想為寶貝買寵物險，有可能會碰到需已植入晶片者才會願意承保，但也有的產物保險公司是開放「晶片、血統證明、體檢報告、施打疫苗書」的4項身分認定文件擇一提供即可。

目前有4家產險公司推出寵物險，其中明台產險、泰安產險主打寵物醫療險，富邦產險的為寵物意外醫療險，而新安東京海上產險的則是限乘車的意外醫療險，且都是以貓咪、狗狗為承保對象，並未開放其他寵物。

▼富邦產險的毛小孩寵物險加值保障項目，以及除外責任說明。（圖／富邦產險提供）▲▼富邦產險的毛小孩寵物險加值保障項目，以及除外責任說明。（圖／富邦產險提供）

以富邦產險的寵物意外險保單來說，承保對象須為「以植入晶片的犬或貓，為被保險人或同居親屬所有且載明於要保書上」，不包含專門繁殖用、狩獵用、醫學用途的犬貓。

富邦的寵物意外險保單自去年7月推出後至年底所銷售的件數，已較過往整體產險界1整年所售出保單的5倍以上。據富邦分析，目前飼養寵物的民眾其實對於該保單商品的詢問度漸高，但實際投保比例還未呈現明顯成長幅度，多是因為受限於寵物晶片植入影響而偏低。

僅管飼主普遍有寵物疾病醫療需求，若未來主管機關可協助統整各寵物醫療院所醫療資訊，將寵物醫療收費狀況透明化與標準化，將有助未來寵物險發展。

▼明台產險推出改良版的第三代寵物の好險，強打「投保免體檢」。（圖／記者李蕙璇翻攝）▲▼明台產險推出改良版的第三代寵物の好險，強打「投保免體檢」。（圖／記者李蕙璇翻攝）

而明台產險也在去年10月推出改良版的第三代寵物險，專攻理賠門診、住院與手術醫療費用。而其投保對象也是開放犬貓之外，在狗狗喵喵的身分認定部分，可以在「晶片、血統證明、體檢報告、施打疫苗書」的4項身分認定文件擇一提供即可。

明台產險表示，改良版的保單是希望讓身分認定簡便，並且採取投保免體檢的方式，便設計出已上的4種方式讓民眾自行選擇其中之一的文件，做為投保的審核參考依據。而推出之後也確實讓許多寵物主人覺得選擇較為多樣化。

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