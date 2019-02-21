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濃霧爆鎖馬祖！南北竿機場關場、臺馬之星又故障　900旅客苦困孤島

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▲▼馬祖機場濃霧關場。（圖／航港局提供）

▲馬祖濃霧，南北竿機場連日關場，約900旅客滯留。（圖／資料照／航港局提供）

記者賴文萱／台北報導

馬祖連日因受濃霧影響，目前南北竿機場仍持續暫停起降，據統計來回至少影響20航班，900多名旅客滯留。大多旅客改轉往碼頭搭船返台，不料上午協助疏運的臺馬之星竟發生故障，一度讓馬祖成孤島。航港局指出，臺馬之星目前擬以雙車減速航行返回基隆，預估22時抵達基隆港。

北竿機場代主任楊志中表示，近日受到濃霧影響，從前天開始一直到今天，來回已影響12航班，北竿站今天早上5點多關場，預期今天恢復起降的機率不大。大部分被滯留旅客都改去碼頭藉由船運返台，僅10個以下旅客在現場候機。

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南竿機場主任翁丁煌則表示，南竿機場近日同樣因為霧太大，所以持續關場，統計已影響8航班，現場約10個左右旅客候機，其餘旅客多轉去碼頭搭船。

▲▼馬祖機場濃霧關場。（圖／航港局提供）

▲馬祖機場濃霧關場，旅客轉往碼頭搭船。（圖／航港局提供）

目前估計約有900名旅客滯留馬祖地區，但負責疏運任務的臺馬之星，上午約6時在航行近東引時發現右車第三缸排氣溫度偏高，隨即改採減速航行，詳細原因尚待查明。

航港局表示，目前因應協助疏運旅客的權宜措施，擬以雙車減速航行（12-13浬/時）返回基隆，載客580人（客滿）；預估11時自馬祖開航、22時抵達基隆港，航港局將會啟動監控機制，確保該船航行安全。

▲▼臺馬之星首航（圖／連江縣政府提供）

▲臺馬之星上午突發生故障，目前改以減速航行方式載運旅客返台。（圖／資料照／連江縣政府提供）

氣象局指出，馬祖地區因為今天風仍小，低雲多，因此濃霧狀況預估今天解除機會不高，要到明天白天風變大之後，狀況才會好轉。連江縣政府也已洽請空軍支援運輸機及立榮航空加班機備便，俟機場霧鎖狀況一解除，即立刻投入疏運支援任務。

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關鍵字：馬祖,霧鎖馬祖,南竿機場,北竿機場,臺馬之星

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