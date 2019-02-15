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多賣一瓶多點稅收！　泉州市長邀「馬祖高粱」登陸銷售

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▲▼劉增應訪問福建。（圖／翻攝馬祖日報）

▲連江縣長劉增應與泉州市長王永禮。（圖／翻攝馬祖日報）

記者曾俊豪／綜合報導

連江縣長劉增應率團訪問福建，今（15日）依序前往泉州、莆田市拜訪，在會見場合上，劉增應大力推廣馬祖觀光產業，也提到馬祖的地理位置，能夠在兩岸交流中辦扮演更樞紐、更重要的角色。泉州市長王永禮則提到，希望馬祖的高粱酒能夠登陸銷售，「多賣一瓶多點稅收」，互利共贏，體現兩岸一家親。

《馬祖日報》報導，劉增應一行上午陸續拜會泉州、莆田，兩座城市都由市長出面接待。在會見泉州市長王永禮時，劉增應提到，希望藉由泉州市的經濟力量，擴大兩岸交流，讓馬祖的海鮮、漁產讓更多泉州鄉親知道。

他邀請王永禮到馬祖考察，劉增應表示，以泉州的人口規模，「一年去馬祖8萬、10萬人應該很容易」。王永禮則回應，希望馬祖開放酒類產品登陸，他也邀請馬祖來設銷售公司，多賣一瓶多點稅收，互利共贏，體現兩岸一家親。

結束泉州行程後，劉增應一行隨即轉往莆田。他向莆田市長李建輝介紹，馬祖是非常熱門的觀光景點，由於兩岸有共同信仰文化——媽祖文化，因此希望能加強交流，「希望市長支持國營企業帶動一般民眾到馬祖旅遊」，透過媽祖文化交流，將兩岸民眾結合在一起。市長李建輝則回應，會組織公務人員到馬祖考察，開發新的旅遊產品。

據了解，劉增應此次前往福建，除了與大陸連江縣長鄭立敏會談，研議推動召開首屆「連江論壇」，內容包含航線班次、陸團人數、貨物進出及融合發展交流等，還將參加例行的「榕馬會談」及「兩馬鬧元宵」活動，討論備受關注的「新四通」議題。

▲▼劉增應訪問福建。（圖／翻攝馬祖日報）

▲連江縣長劉增應與莆田市長李建輝。（圖／翻攝馬祖日報）

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關鍵字：馬祖,連江縣,劉增應,福建,泉州,莆田,兩岸交流,高梁酒

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