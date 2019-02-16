兩馬同春鬧元宵登場　連江縣長劉增應赴馬尾亮燈

▲兩馬鬧元宵亮燈儀式。（圖／翻攝福建日報）

記者蔡紹堅／綜合報導

第十七屆「兩馬同春鬧元宵」亮燈儀式15日晚間於福州馬尾登場，連江縣長劉增應在活動上表示，兩馬鬧元宵是馬祖和福州交流的重要亮點，活動拉近了馬祖和福州人民的感情，更促進兩地之間的交流。



「兩馬同春鬧元宵」由福州馬尾經濟文化交流合作中心、馬祖經貿文化交流聯誼會聯合舉辦，燈會全長1000公尺，分6大燈區，76各大燈組，開場由舞獅及兩馬童聲合唱團表演拉開序幕，巨型燈具也照亮了整個閩江口及江濱大道。

六大燈區中，「兩馬又一春」燈區以傳統民俗、送福祈祥、和諧喜樂的內容為主，融入了「兩馬」各自的風土人情，凸顯「兩岸一家親」、同根同宗的深厚淵源和親情。其中，馬祖贈送馬尾的花燈，現場展示著八八坑道、藍眼淚、高粱酒等馬祖的風土人情，馬祖元素濃郁。

劉增應表示，「兩馬同春鬧元宵」活動是馬祖和福州交流一個重要的亮點，通過這個活動，不僅拉近馬祖和福州人民的感情，更促進兩地之間的交流；馬祖也藉由這樣的交流，把馬祖的文化帶到福州來。

「兩馬同春鬧元宵」亮燈儀式由福州副市長杭東、連江縣長劉增應、連江縣立委陳雪生、連江縣議長張永江、馬尾區書記趙學峰、馬尾區長陳曾勇、副書記游昕、人大主任李利民、政協主席張林等共同主持按鈕亮燈。