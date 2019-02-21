小三通到「新四通」　福建加速推金馬通電、通氣、通橋

▲福建晉江龍湖水庫。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

大陸福建暨2018年8月泉州與金門通水後，近日福州也透露，未來向馬祖通水的議題已進入排程，將以金門通水為例，分三階段向馬祖供水。除兩地通水，包括通電、通氣、通橋的兩岸「新四通」也受到社會關注。日前廈門台商協會會長吳家瑩曾倡議號召台商出錢出力，促成金廈兩地通橋成為現實。

福建省長唐登杰在今年福建省兩會《政府工作報告》曾表示，福建會著力改革開放，激發高質量發展新活力，發揮對台特色，在經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通以及基本公共服務均等化、普惠化、便捷化上先行先試，推動與金門、馬祖通水、通電、通橋。

▲立委陳雪生出席榕馬會談。（圖／翻攝中新網,海峽衛視）

立委陳雪生出席「榕馬會談」時曾表示，馬祖的地形多山，與金門平地為主的情況不同，汲水相對容易，有一座儲量30萬噸的水庫，加上兩座生產力000噸、500噸的海水淡化廠，水資源目前是足夠的，但若考量到日後觀光人流的成長，水資源就可能不足。

《中新社》報導，福建省福州市連江縣日前透露，該縣已啟動官嶺至黃岐鎮區供水工程，向馬祖供水的議題提上日程。福州市連江縣水利局水利科長蘇松華表示，向馬祖供水將分三期實施。

一期是應急供水，每天供水1000噸，用船運輸到馬祖地區；二期是常態供水，從官嶺可門水廠鋪設27.6公里的管道到黃岐碼頭，然後用船運輸到馬祖地區；三期是等待福州市連江縣到馬祖橋樑建成後，管道從橋樑上鋪設過去，大概長14.1公里，實現大陸向馬祖供水。

▲福建向金門地區供水工程正式通水。（圖／CFP）

在通電方面，大陸國家電網福建電力有限公司完成了福建沿海地區向金門、馬祖聯網供電方案的論證和容量準備，董事長陳修言提到，該計畫以柔性直流輸電技術，通過海底電纜的方式，分別從廈門翔安地區向金門供電、從福州連江縣向馬祖供電。

在通氣部分，大陸中國石油天然氣集團有限公司披露，已經投運的西氣東輸三線東段在廈門、福清均已預留對台通氣接口，金門、馬祖或將用上來自中亞國家和塔里木氣區的天然氣。

