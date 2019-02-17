榕馬會談18項提案　馬祖聚焦「人進來，貨出去」

▲榕馬會談在福州登場。（圖／翻攝中新網，下同。）

記者蔡紹堅／台北報導

第五次「榕馬會談」15日在福州登場，由於大陸力推「新四通」政策，此次會談也擴大舉行，是福州市長首次到場與連江縣長、立委、議長會面。據了解，此次會談雙方共提出18項議案，內容涵蓋小三通、貨運開放、旅遊行銷、高粱酒推廣等。

福州市長尤猛軍中午12點抵達會場，向連江縣長劉增應、立委陳雪生、議長張永江、議員林惠萍、議員曹以標及海大校長張清風致意，馬祖酒廠也向尤猛軍推廣介紹了馬祖高粱酒的大陸專賣酒。

▼連江縣長劉增應、福州副市長杭東。

連江縣長劉增應強調，小三通現階段首要是通航加密（航班增加）及便捷（臨時加班機動化），經貿貨運物流暢通是最務實的作法，也是推進未來新四通基礎，「黃岐航線開通已建構出榕馬1日生活圈，陸客遊馬祖目標是每年達到20萬人次。」

福州副市長杭東說，榕馬融合發展交流，深化建立運作機制，航班增加及琅岐碼頭運輸載具、貨運物流，下周即進行調研，對兩馬共同關心議題，相互協助解決並建立共識，待研調事項，會後進行協調。

陳雪生表示，黃岐航班加密，口岸一關三檢可增加臨時人員協助，減輕正職人員辛勞。

海大校長張清風表示，海大馬祖校區學生100人今年3月起到福州觀摩實習，並鼓勵福建青年到馬祖就讀。

馬祖方面此次共提出8項議案：

一、建請協助解決本縣周邊海域海漂垃圾污染問題。

二、建立水產品黃岐檢疫單位，以利魚貝類出口馬祖。

三、為即將開通琅岐-福澳小三通航班業務，請提供業務聯繫窗口，以維訊息傳遞及緊急事件通報。

四、琅岐客運站規劃完整公共運輸系統及候船、旅遊資訊推廣空間，並引進餐飲業者進駐。

五、建請放寬閩江限速及小三通航班限航標準。

六、建請開放琅岐島5,000噸級貨運碼頭，供航商申請經營航線。

七、建請積極鼓勵貴屬高中畢業生並增加入學名額，就讀本縣國立台灣海洋大學馬祖校區，以精進海洋專業知能、培育海事優秀人才，更強化兩岸青年學子交流，擴大互惠雙贏。

八、建請全力支持馬酒銷售並在可用酒之場域做為公務接待外賓及公務餽贈外賓等方面優先指定馬祖高粱酒，將馬酒作為福建名酒來進行優先推廣。

福州方面此次共提出10項議案：

一、關於馬祖與福州市通水、通電、通氣、通橋事宜。

二、建立健全對口聯繫管道，探討深度交流合作項目。

三、開展榕馬醫療、體檢合作。

四、宣傳推介榕馬旅遊，建議馬祖方面出臺鼓勵大陸居民赴馬祖旅遊政策。

五、提昇赴馬祖旅遊品質，吸引大陸旅客。

六、盡快建立兩地統一網路售票平台。

七、拓展榕馬兩地海上養殖合作。

八、雙方建立漁事通報會商管道。

九、建議馬祖加快赴馬祖落地簽辦證時效。

十、雙方相關部門建立海事資訊通報管道。