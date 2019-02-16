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第五次榕馬會談在福州舉行　劉增應：朝「新四通」方向努力

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▲第五次榕馬會談在福州舉行　劉增應：朝「新四通」方向努力。（圖／翻攝中新網,海峽衛視）

▲連江縣長劉增應（右）、福州市副市長杭東（左）。（圖／翻攝中新網）

記者蔡紹堅／綜合報導

第五次榕馬會談15日在福州舉行，馬祖方由連江縣長劉增應出席，福州方由福州市副市長杭東出席，雙方對經貿合作、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通進行了討論。劉增應表示，期望繼續擴大兩岸經貿文化交流，讓榕馬人民互利共享，朝著通水、通電、通氣、通橋的方向努力。

此次榕馬會談的重點議題共有18項，包括推動榕馬通水、通電、通氣、通橋，拓展兩地海洋漁業合作，旅遊深度對接，榕馬醫療合作，提升榕馬航線建設，發展榕馬物流，深化文化教育交流等。

雙方也在會上達成多項共識，包含建立健全對口聯繫協商渠道，解決深度交流合作中的問題；雙方合作加大榕馬旅遊宣傳推介力度，完善旅遊基礎設施建設，提升兩地旅遊競爭力；建立海事、漁事信息通報渠道，共同維護周邊的海洋生態環境以及相關海域通航、漁業捕撈秩序等。

▼連江縣立委陳雪生。（圖／翻攝海峽衛視）

▲第五次榕馬會談在福州舉行　劉增應：朝「新四通」方向努力。（圖／翻攝中新網,海峽衛視）

連江縣縣長劉增應表示，希望繼續擴大兩岸經貿文化交流，讓榕馬人民互利共享，大家朝著通水、通電、通氣、通橋的方向努力。目前馬祖正在做各方面調研和準備，未來這將是水到渠成的事情。

福州市副市長杭東說，新的一年福州將充分利用榕馬磋商會這一良好機制，著力推動榕馬交流合作再上新高度。期盼全面促進榕馬率先融合發展，爭取早日實現福州與馬祖地區通水、通電、通氣、通橋；期盼加快實現榕馬公共服務均等化、便捷化、普惠化；持續加強榕馬在產業、文化、旅遊等方面的交流。

榕馬會談是福州市與馬祖建立的常態化交流會議，自2015年舉辦至今已是第五屆，每年分別在福州、馬祖兩地輪流召開，雙方共就67項議題進行了溝通磋商。

▲第五次榕馬會談在福州舉行　劉增應：朝「新四通」方向努力。（圖／翻攝中新網,海峽衛視）

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關鍵字：劉增應,馬祖,榕馬會談,連江,福州

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