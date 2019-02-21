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2女逛瑞豐夜市狂買刮刮樂　真相是「邊買邊偷」3小時乾洗3家

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▲▼ 員警在汪姓女子包包內查出竊取的彩券贓物 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲員警在汪女包包內搜出彩券贓物。（圖／記者洪正達翻攝）

地方中心／高雄報導

2名妙齡女子19日晚間在高雄市左營區瑞豐夜市閒逛，在彩券行購買刮刮樂時，趁店員不注意之際下手行竊得逞，隨即在第二家彩券行行竊彩券也得逞，2人將竊來彩券兌換中獎金額朋分，其中28歲汪姓女子欲三度在第三家彩券行故技重施時被店家發查獲報警偵辦。

警方調查，19日晚間21時許，28歲的汪姓女子與24歲的陳姓女子相約至左營區瑞豐夜市逛夜市，2人至第一家彩券攤商購買刮刮樂，剛開始有付錢購買刮刮樂，汪女趁店家不注意時下手竊取彩券並放入隨身包包內，同行的陳女看到非但未制止反而還幫忙把風。

▲▼ 員警在汪姓女子包包內查出竊取的彩券贓物 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲汪女行竊失風被查獲，警方在現場起出藏有彩券贓物的包包等證物。（圖／記者洪正達翻攝）

22時許2人至第二家彩券行購買彩券並故技重施，汪女再度下手行竊，陳女則在旁把風，2人將在二家彩券行竊取彩券數十張拿至鼓山區南屏路彩券行兌獎，總計兌換彩金4900元，汪女分得新台幣2600元，陳女則分得2300元，汪、陳女2人分贓完隨即解散，汪女食髓知味，23時50分三度返回瑞豐夜市第三家彩券行欲下手行竊彩券，卻失手被店家人當場贓俱獲報案處置。

新莊派出所巡邏警趕赴現場，在汪女包包內查獲總計200元面額10張、100元面額20張、500元面額5張等彩券贓物。警訊時，汪女與陳女均坦承臨時起意下手行竊，警方將汪女依竊盜現行犯移送偵辦，同案陳姓女子也依竊盜罪嫌函送法辦。

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關鍵字：夜市,沿街偷彩券

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