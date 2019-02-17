　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

SOGO廁所爽拿3包衛生紙！她「為了省90元」被告　結果要賠5000

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼衛生紙,紙漿價格,民生用品,物價指數,消費。（圖／記者李毓康攝）

▲桃園女闖工具間偷拿衛生紙被起訴。（衛生紙示意圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

桃園市一名林姓女子2018年2月到台北遠東SOGO復興館上廁所時，私自去工具間拿走了3包衛生紙（約90元），結果被員工發現當場報警處理。林女應訊時供稱自己有潔癖，衛生紙是要拿來擦馬桶，但檢方不予採信將她起訴。台北地院法官日前判決出爐，依竊盜罪將林女判處5000元罰金。

根據蘋果報導，林女2018年2月11日下午到遠東SOGO復興館上廁所時，偷偷打開工具間偷拿了3包衛生紙。此時剛好一名李姓清潔人員正要去工具間拿東西，她看見林女躲在工具間覺得非常奇怪，立刻質問對方「你怎麼在這裡」，林女則說是誤認這裡是廁所。

捲筒衛生紙（圖／達志／示意圖）

▲林女接受檢方訊問時供稱，衛生紙是要拿來擦馬桶的。（圖／達志影像／示意圖）

但清潔人員查看林女的隨身物品後，發現林女的包包有3包衛生紙，加上近日來廁所經常有衛生紙被偷，因此認為林女是故意闖工具間偷衛生紙，決定報警處理。林女接受檢方訊問時供稱，自己不知道那是工具間，當時她因為潔癖想找衛生紙擦馬桶，看見裡面有許多衛生紙，才會進去拿了3包。

對此，檢方認為，林女就算是要擦馬桶，也不可能一次用到3包，因此不採信林女的辯詞，最後依竊盜罪將她起訴。台北地院法官審理案情時，林女才坦承是貪小便宜偷拿衛生紙，因此法官最後依竊盜罪，判處林女罰金5000元。

ET快訊
即／台南新化酒駕三連撞！酒測值高達1.27　1歲半男童慘死
BY2姊妹宣布改名！粉絲一看新名字懵了：好大眾
20歲陸籍女大生偷帶火腿腸「罰20萬痛哭」！移民署准放入境
看比賽跟旁邊正妹聊開！回家看照片「好眼熟」驚：是天菜女團成員

關鍵字：衛生紙,SOGO,遠東

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南新化酒駕3連撞！酒測值高達1.27　1歲半男童慘死

SOGO廁所爽拿3包衛生紙！她「為了省90元」被告　結果要賠5000

嘉義市五連霸市議員廖天隆涉賄遭訴　17日研究室燒炭亡

快訊／台南新化3連撞！4人受困變形車內　1歲小男童送醫不治

高齡疲憊加上坡重踩油門　賓士車暴衝騎上捷運站

快訊／北市木柵路一段民宅起火　1民眾受困燒成焦屍

賓利遭爆撞怒嗆「賠得起嗎？」　CEO車主再轟：肇事者不用打悲情牌

手握拳上下套弄！按摩女問男警「要不要打？」　被逮硬拗：打籃球啦

「喜歡哪裡大」課長涉性騷　韓國瑜怒：撤職！沒資格當公務員

快訊／賓士車「爬樓梯」衝進唭哩岸捷運站　肇事駕駛高齡93歲

拿報夾狂打80歲嬤頭破血流　兇嫌到案：我叫她下跪她不聽 更新1

不爽看診延誤！3病患直闖診間　高分貝怒吼：醫生最大啊？

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

王嘉爾跳《Ddu-Du Ddu-Du》超可愛　結尾變少林寺舞還狂喊：Lisa！

逛最便宜水準書店老闆狂塞書　蔡英文拿到「溢出來」眼神死

餵奶整女兒！奶爸遭「臭酸奶」逆襲　網友笑翻：來自前世女友的復仇！

24歲苗栗青年戀上75歲英國老爹　爸暖送祝福...情人節後互訂終身

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

炎亞綸「飛輪海主唱」認證　揭當金雞母內幕...上一組要先走！

應采兒首度回應二胎消息！　笑稱：Jasper想要哥哥姊姊

快訊／台南新化酒駕3連撞！酒測值高達1.27　1歲半男童慘死

SOGO廁所爽拿3包衛生紙！她「為了省90元」被告　結果要賠5000

嘉義市五連霸市議員廖天隆涉賄遭訴　17日研究室燒炭亡

快訊／台南新化3連撞！4人受困變形車內　1歲小男童送醫不治

高齡疲憊加上坡重踩油門　賓士車暴衝騎上捷運站

快訊／北市木柵路一段民宅起火　1民眾受困燒成焦屍

賓利遭爆撞怒嗆「賠得起嗎？」　CEO車主再轟：肇事者不用打悲情牌

手握拳上下套弄！按摩女問男警「要不要打？」　被逮硬拗：打籃球啦

「喜歡哪裡大」課長涉性騷　韓國瑜怒：撤職！沒資格當公務員

快訊／賓士車「爬樓梯」衝進唭哩岸捷運站　肇事駕駛高齡93歲

快訊／台南新化酒駕3連撞！酒測值高達1.27　1歲半男童慘死

林俊傑連唱2首原唱都在台下！　一唱《星晴》..下秒萬粉叫瘋了

余天拚勝選！首度全家出動力挺　蘇貞昌、游錫堃現身站台

凱蒂佩芮訂婚戒「天價曝光」！　造型激似奧蘭多「送前妻求婚戒」

《皓鑭傳》的他自信說話了！不怕和《延禧攻略》做比較

捏臉太甜！「愛妳就越想欺負妳」星座男Top4　調皮男友中了嗎？

「賣菜郎」將赴漁村搏感情　韓國瑜：身為市長，各行各業都要了解

桃園驚傳命案！移工勸架竟遭刺成1死1傷　警逮7人

貿協帶台灣電商進軍　去年創5.3億美元商機

金門馬／不只海龍蛙兵震撼　竹科工程師也大玩角色扮演

社會熱門新聞

課長性騷3女員工惹怒韓國瑜　結..

即／永和高中生跳13樓墜落！休..

狂男猛打8旬嬤　頭縫6針腳骨斷

即／賓士車「爬樓梯」衝進唭哩岸..

賓利遭爆撞　CEO車主再轟：不..

即／休旅車對撞貨車！扭曲半毀女..

打嬤下跪　兇嫌：我有思覺失調症

天兵騎士「大家沒事我走囉」　下..

「香腸王」殺女　女鬼託夢助破案

16歲少年CPR狂壓不敢停　神..

惡男6次酒駕撞死少女！裝路人圍..

值班警睡覺　督察長「站20分」..

新對話曝光！賓利哥怒吼：你賠得..

撞見「性侵犯喇舌」16歲女兒　..

更多熱門

相關新聞

情人節收金莎包「衛生紙」！結局神展開

2月14是西洋情人節，許多情侶或有心儀對象的人會在這天送上巧克力表達愛意。一名女網友提前收到一顆金莎，本來想說雖然很普通，但至少比什麼都沒有好，沒想到一打開，裡面竟是一坨衛生紙，瞬間火大覺得男友一點誠意都沒有，根本是把垃圾送給她，結果最後發現裡面包的東西可以買好幾箱金莎了。

1月CPI年增0.2%　衛生紙飆近10年新高

全新周邊商品進駐寶可夢快閃店

拉拉拖衛生紙走路！網笑翻：本尊

進入愛馬仕後「斷片」　女偷上萬元手環

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

甜笑妹半球照外流！爸點開大驚：是我女兒

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」

臨盆才驚覺懷孕　女堅稱還是處女

百隻鬼王纏身！太子顯靈：敢動我妹…鬼秒消失

Ashly後悔答應求婚！列尼克3罪狀

飛機上偶遇楊冪！素顏真面目曝光

5歲妹921獨活：爸救我的！親友傻住

30秒支解！鹿耳門百人飛撲春牛分屍

失戀女墜樓亡！護理師救不回…廟公曝真相

「鋼鐵人爸」登場！女兒騙子變偶像

搭普悠瑪約正妹吃午餐　網看傻眼

感冒多喝水？她曝「抗病神招」好超快

研所考差上淡江　交往6年女友劈腿

苦等軍人男友退伍2年！德女模爆哭

網瘋傳：雞排妹「親密片遭惡男流出」

更多

最夯影音

更多

拿報夾狂打80歲嬤頭破血流　兇嫌到案：我叫她下跪她不聽 更新1

不爽看診延誤！3病患直闖診間　高分貝怒吼：醫生最大啊？

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

王嘉爾跳《Ddu-Du Ddu-Du》超可愛　結尾變少林寺舞還狂喊：Lisa！

逛最便宜水準書店老闆狂塞書　蔡英文拿到「溢出來」眼神死

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面