SOGO廁所爽拿3包衛生紙！她「為了省90元」被告　結果要賠5000

▲桃園女闖工具間偷拿衛生紙被起訴。（衛生紙示意圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

桃園市一名林姓女子2018年2月到台北遠東SOGO復興館上廁所時，私自去工具間拿走了3包衛生紙（約90元），結果被員工發現當場報警處理。林女應訊時供稱自己有潔癖，衛生紙是要拿來擦馬桶，但檢方不予採信將她起訴。台北地院法官日前判決出爐，依竊盜罪將林女判處5000元罰金。

根據蘋果報導，林女2018年2月11日下午到遠東SOGO復興館上廁所時，偷偷打開工具間偷拿了3包衛生紙。此時剛好一名李姓清潔人員正要去工具間拿東西，她看見林女躲在工具間覺得非常奇怪，立刻質問對方「你怎麼在這裡」，林女則說是誤認這裡是廁所。

▲林女接受檢方訊問時供稱，衛生紙是要拿來擦馬桶的。（圖／達志影像／示意圖）

但清潔人員查看林女的隨身物品後，發現林女的包包有3包衛生紙，加上近日來廁所經常有衛生紙被偷，因此認為林女是故意闖工具間偷衛生紙，決定報警處理。林女接受檢方訊問時供稱，自己不知道那是工具間，當時她因為潔癖想找衛生紙擦馬桶，看見裡面有許多衛生紙，才會進去拿了3包。

對此，檢方認為，林女就算是要擦馬桶，也不可能一次用到3包，因此不採信林女的辯詞，最後依竊盜罪將她起訴。台北地院法官審理案情時，林女才坦承是貪小便宜偷拿衛生紙，因此法官最後依竊盜罪，判處林女罰金5000元。