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網哭台彩刮刮樂超難中 「還是買個福袋」拚房子卡好賺！

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▲▼988，就發發，福袋。（圖／業者提供）

▲前陣子引起網友熱議的「988福袋」，你也買了嗎？（圖／業者提供）
 

消費中心／綜合報導

過年倒數3天，上班族想必都拿到了年終獎金準備過年，但這個春節過得開不開心，取決於獎金厚度，跟去年相比持平還算幸運，最怕辛苦一整年的獎勵被縮水，未免也太心酸。去年12月開始週週都有新福袋推出，而且幾乎每檔活動都引發瘋搶，不管搶的是福袋超值商品，還是搶一個中大獎的夢想，想必上班族的心聲都是，「腦闆小氣沒關係，自己的年終自己拚」！

在眾多福袋活動中，被網友討論到爆的就是「988福袋」了，之所以引起大家關注，完全是因為第一特獎「房子＋車位」實在太狂！售完為止的福袋共有2萬個，其中一人就有機會在過完年後，馬上擁有一間鄰近三井台中港Outlet的溫馨美宅，2房1廳共22.58坪外加地下三樓車位一個，市值約新台幣480～500萬元，讓人願意吃齋念佛一整年，就是為了抽到它！

▲▼988，就發發，福袋。（圖／業者提供）

▲福袋業者聘請「遠東萬佳法律事務所」為活動顧問。（圖／業者提供）
 

▲▼福袋988。（圖／截取自福袋988活動網站）

▲想買988福袋，但心裡「怕怕的」？業者提供律師見證的買房契約書並強調「房子一定會送出去」，如今契約書在福袋活動網站上也看得到。（圖／截取自988福袋活動網站，實際契約內容以契約書為準）

不過，正因為特獎太受矚目，引來不少網友懷疑，頻頻發問「這是真的嗎？」，或是先推坑別人「誰先買買看？」，更有人以「陰謀論」來看待「該不會福袋賣完就落跑吧？」。為此，福袋業者特別站出來澄清，並提供「遠東萬佳法律事務所」律師見證的契約書表示，「房子已經買好，而且買房的錢已經回本，不用擔心我們故意不把房子送出去。」

▲▼988，就發發，福袋。（圖／業者提供）

▲最火特獎就是它「大樓套房一戶＋地下停車位」，明年年中入住新房的幸運兒說不定就是你？

敢發下豪語抽房子的福袋確實少見，也打中民眾「擁有一個家」的夢想，不過最愛「貨」比三家的網友，還是把每年必買的「台彩2千元刮刮樂」拿出來跟「988福袋」PK一下。有網友表示，房子＋車位也才快500萬，2千元刮刮樂中獎率高達69％，特獎還有2千萬，根本是福袋最大獎的四倍，感覺就是比較威。

但中獎率不等於賺錢率，仔細一算2千塊刮刮樂共發行約399萬張，2千萬僅有3張，想刮中的機率約133萬分之一，比起福袋抽房子的2萬分之一，2千萬實在是最遙遠的距離。業者也特別提醒，福袋不限一人購買數量；因此2千塊可以拚百萬分之一的2千萬，也可以搏萬分之一的台中美宅，就看民眾如何選擇。

▲▼988，就發發，福袋。（圖／業者提供）

▲業者比較「就發發（988）福袋」和台彩刮刮樂的中獎率。（圖／業者提供）

福袋不只提供房子大獎，另外還有5支iPhone XR（黑色）64G（市值新台幣26,900元）、3份桃園－成田雙人來回機票（市值新台幣32,000元）。限量兩萬份的福袋各有易珈生技纖Q紅豆水、黑豆水、紅棗枸杞水組合（市值新台幣1,334元），以及X型雙向減壓足弓船短襪5雙（市值新台幣1,900元），兩種福袋各一萬包。就算沒抽到房子，也不用擔心988有去無回。

▲▼福袋988。（圖／截取自福袋988活動網站）

▲沒抽到房子還可以拚拚看雙人日本來回機票或iPhone，每個福袋裡更有實用好物。（圖／截取自988福袋活動網站）

想要年終加碼不用靠腦闆，有夢最美希望相隨，一張藍色小朋友換「套房＋停車位」同捆包的幸運兒，或許就是你？福袋活動即日起開搶至02/19（二）結束，02/20（三）上午11：00主辦單位將於遠東萬佳法律事務所抽出3大獎，想同步見證的網友，也能在網路上收看直播，一起揭曉福袋開獎的超刺激時刻。

988福袋這裡買>>>

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關鍵字：988,福袋,套房,遠雄之星,台中,台中港,清水,抽獎,刮刮樂,台彩

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