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救救邊緣人！解悶神器秒揪牌咖　漫漫年假一人也能試手氣

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▲▼神來也麻將。HOWHOW，上班不要看，YouTuber（圖／慧邦科技提供）

▲沒朋友的邊緣人HowHow，就連想摸一圈都沒有人陪！（圖／翻攝自Youtube影片，下同）

生活中心／綜合報導

農曆春節九天假期，你打算怎麼度過？在家耍廢睡到飽？與親朋好友相約出門踏青，或是來場牌桌廝殺，聯絡感情也試試新年運氣？如果還沒想好如何在空閒時間娛樂消遣的朋友們，可以參考知名YouTuber博恩、星期天、HowHow與「上班不要看」紛紛推出的影片，與網友分享漫漫長假該怎麼過。

HowHow表示，大學時期有很多朋友，但出了社會才發現，朋友一個一個不見啦！畢業後不再能一通電話就找到朋友一起打麻將，甚至接到朋友的電話，還會以為對方是為了推銷保險而來，非常懷念常常打麻將的大學生活。

▲▼神來也麻將。HOWHOW，上班不要看，YouTuber（圖／慧邦科技提供）

▲時代在進步，牌咖隨找隨有，有了神來也麻將再也不怕起好牌桌揪不到人了！

在影片中，HowHow感概唸出邊緣人語錄「出外靠朋友，不管長多醜，畢業五年後，一缺三永久」，並力推所有揪不到麻將牌友的朋友，就靠神來也麻將，不管是三缺一，二缺二或者一缺三，無論幾缺幾都可以隨時玩，也呼籲網友如果還是學生，記得好好珍惜身邊的朋友，如果已經畢業步入職場，也別忘了多多關心以前的朋友。

▲▼神來也麻將。HOWHOW，上班不要看，YouTuber（圖／慧邦科技提供）

▲出門玩難免手癢，馬上掏出手機也能秒揪朋友「開桌」。

相較於HowHow的一人分飾多角打麻將的邊緣人悲催劇情，YouTuber「上班不要玩」則是熱熱鬧鬧的一群人包車前往台中玩耍，計畫到合歡山頂進行「上班不要看麻將大賽」，勝利成員將可得到澳門機票。

▲▼神來也麻將。HOWHOW，上班不要看，YouTuber（圖／慧邦科技提供）

▲利用好友桌功能，直接拉朋友進來開戰，更刺激！

為了讓不會打麻將的朋友也有參與感，也省下帶實體麻將的不方便，一群人在飯店直接打開神來也麻將的好友桌進行初賽。經過激烈的比賽，決戰合歡山之巔由正妹關關勝出，獲得澳門機票，殊不知機票暗藏玄機，限定當下必須立刻啟程的班次，誤交損友的關關只好一人風塵僕僕毫無準備的奔向澳門。

▲▼神來也麻將。HOWHOW，上班不要看，YouTuber（圖／慧邦科技提供）
▲明明是麻將大賽第一名、搶到澳門門票，卻被朋友「邊緣化」一人出發澳門，與其跟朋友開桌，不如登入手遊找網友玩啦！

看完YouTuber的影片，是不是讓春節休閒娛樂安排多一點靈感呢？無論是悲催沒朋友的邊緣人，或是誤交損友的HIGH咖，都可以輕輕鬆鬆來場麻將大賽，度過愉快的春節假期。

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關鍵字：麻將,三缺一,牌咖,HOWHOW,上班不要看,YouTuber,神來也

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