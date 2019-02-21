　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「不論同性異性都是同一國」 網淚謝蘇貞昌：我們可以結婚了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲2018同志大遊行。（圖／記者周書羽攝）

▲2018同志大遊行。（圖／記者周書羽攝）

政治中心／綜合報導

同性婚姻政院版本草案20日晚間出爐，名稱中性定調為《司法院釋字第748號解釋施行法》，預計21日要在行政院會通過、送往立法院審議，草案規定同性伴侶間可以繼承財產並繼親收養，其他關於夫妻、配偶的權利義務也可一併準用。行政院長蘇貞昌溫情喊話「不論同性異性都是同一國」，讓不少網友超感動，更有同志網友淚謝蘇貞昌「我們可以結婚了」。

政院版同婚草案21日就要送出院會，行政院長蘇貞昌20日晚間溫情喊話，「我也要跟全國同胞說，無論你是異性戀或同性戀，我們都是同一國的，都一起生活在這塊土地上，都在同一個天地之間，我由衷的期待大家，包容的接受不同，和善的對待彼此，使台灣成為一個相互尊重，彼此友善的國家。」

同婚議題爭議不斷，更被視為是拖垮民進黨九合一選戰的關鍵之一，行政院這次推出的同婚草案卻被不少民眾視為救了民進黨，蘇貞昌臉書三分多鐘的影片一個晚上也有近60萬觀看次數。

不少網友在蘇貞昌臉書影片下方貼出閃照、留言感謝蘇貞昌，「謝謝院長啦，婚姻不一定是我們必選的路，但至少我們可以有機會『選擇』這條路」、「謝謝院長讓台灣驕傲地站在世界舞台上！」「感謝院長讓我們同志家庭有見到曙光的一天！」「謝謝院長，我們幸運的只等了五年多就等到了！我們會一直幸福下去，希望台灣越來越好。」「從2009在一起，到今年剛好十年。我們終於能結婚了！」

ET快訊
便當店吃飯隔壁坐「超大咖男神」嗨翻！偷拍PO網掀暴動
透天厝門面「空長2層樓」！他譏「淘寶蓋的」…網曝真正用途

關鍵字：同婚,同性婚姻,專法,同婚雙法,蘇貞昌

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／小英臉臭沒互動？柯文哲：放輕鬆會亂講話、套好招按照劇本演

快訊／柯文哲出招求助蔡英文：大巨蛋需要中央協助解套

影／嗆姚人多噁心　柯文哲：想講什麼就講什麼　我是高傲不是笨

影／王世堅又開嗆　柯文哲怒了：不要在我面前提他

影／驗票「越驗越贏」　柯文哲：預料中的事 我知道我會更多票

影／姚人多深夜致歉...柯P趕上班：噁心！把戲真多

影／佩琪怒發文遭酸演技好　柯文哲：台大醫學系女生你敢管？不要命？

影／雙城論壇「高層級」周波領銜！李文輝：市長應勇盼下次來看大家

影／陳佩琪稱白綠不合作！柯P上班驚恐答：怎麼那麼可怕 趁我在睡覺

韓國瑜選不選總統？他提賴清德　「政治明星最慘的下場」

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

反向詭騎...沙鹿女老師「蒸發5天」　終於找到了！跨越市界騎到苗栗

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

幼幼版「炸寒單」老師帶頭丟炮　國小弟激動狂丟！網：感覺有仇

HAHA超會起鬨硬湊「國懵CP」　金鍾國.宋智孝強制loveline

Sandy身分證背後「父 吳宗憲」　找工作被霸凌：你們有錢人 家...22K！

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　利菁消音前疑似用氣音說「郭雪芙」

韓國瑜選不選總統？他提賴清德　「政治明星最慘的下場」

同婚專法定調為「釋憲施行法」　王金平：從未看過這樣的命名

【鏡觀】韓國瑜選不選2020　馬英九殷鑒不遠

國民黨輸掉2020會被滅掉　蔡正元曝「救黨手冊」

「不論同性異性都是同一國」 網淚謝蘇貞昌：我們可以結婚了

網「看有多少喜韓兒崩潰」！蘇貞昌回兩句獲讚：真暖男　親唸673字挺同婚

陽明與交大合校「放消息」逼教育部同意？監委：怎說服納稅人

為何取《司法院釋字第748號解釋施行法》　就為「婚姻」二字爭不停

張善政要選總統！　深切感受「蔡英文施政非常不得民心」

候友宜力挺參選立委！宋瑋莉：積極爭取警察人員比照軍職制度

潮流在走「奶茶色」要有　6雙經典鞋款必入手

三星大秀旗艦機S10　GIS-KY等供應鏈high翻

韓國瑜選不選總統？他提賴清德　「政治明星最慘的下場」

台積電股利政策買盤狂追　分析師報給你60檔具季配息潛力個股

台北好野人真正多！中高總價交易三大熱區

同婚專法定調為「釋憲施行法」　王金平：從未看過這樣的命名

快訊／北市中正路社區11樓頂火警！濃煙竄出　警消搶救中

華聞快遞／上海「專精特新」企業已達2103家　戶均銷售收入破1.9億元

張葳葳求救：兒子翹課不接電話　吳宗憲「只私訊一句話」小孩馬上招了

【鏡觀】韓國瑜選不選2020　馬英九殷鑒不遠

苦等軍人男友退伍2年！　 德女模飛13hr接人爆哭

政治熱門新聞

蘇揆限制退將赴陸！網促：沒收終..

民報小編忘切帳號　簡體字嗆蔡英..

政院版同婚草案：同性可結婚、繼..

網「來看有多少喜韓兒崩潰」　蘇..

蔡英文登《CNN》！ 網友：超..

ET民調／5成1市民不支持韓選..

陳學聖踢爆黃重諺學歷造假

同婚專法名稱敲定　正反方為「婚..

張善政要選總統！　深切感受「蔡..

陽明與交大合校　監委調查

盛竹如遭脅迫？羅淑蕾：一定告死..

爸媽不會變雙親1、2！政院推同..

郭董否認投資高雄　韓國瑜回應了

候友宜力挺選立委！宋瑋莉：積極..

更多熱門

相關新聞

同婚專法99.9%與異性婚權益相同　只差在「收養」

原則上只有一點不同，就是同志婚姻不得收養與自己無血緣關係的子女。這一點雖然還是有違憲的疑慮，畢竟異性婚姻可以收養無血緣的子女，但往後肯定會有不同的補充見解或是修法出現，甚至實務上也有許多婉轉達到目的的方法。

網「來看有多少喜韓兒崩潰」　蘇貞昌神回獲讚

同婚專法名稱敲定　正反方為「婚姻」二字爭論　

蘇揆限制退將赴陸！網促：沒收終身俸

同婚專法以「釋憲文」為名　王金平回應

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

重機騎士摔車　友人幫阻車120秒後死神上門

華航總機師高空打盹　還被爆復仇

蘇揆限制退將赴陸！網促：沒收終身俸

謝政鵬再PO文悼女友：我好想回去

生酮名醫肝膿瘍4天病逝…萬人震驚

房東月租「2萬→40萬」她傻眼　網：大里耶

茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」

宋慧喬婚戒真的拔了！微博熱搜炸開

民報小編忘切帳號　簡體字嗆蔡英文！

賓士車牌驚見「使」！網揭權貴真相

青苔妹鞋帶鬆了！ 騎士紅燈7秒煞氣一綁

24歲女考手排：林北女漢子　拿到駕照嚇到

透天厝門面「空長2層樓」　網曝用途

慢跑妹成大操場滑手機　阿伯重拳打爆臉

更多

最夯影音

更多

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

反向詭騎...沙鹿女老師「蒸發5天」　終於找到了！跨越市界騎到苗栗

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面