「不論同性異性都是同一國」 網淚謝蘇貞昌：我們可以結婚了

▲2018同志大遊行。（圖／記者周書羽攝）

政治中心／綜合報導

同性婚姻政院版本草案20日晚間出爐，名稱中性定調為《司法院釋字第748號解釋施行法》，預計21日要在行政院會通過、送往立法院審議，草案規定同性伴侶間可以繼承財產並繼親收養，其他關於夫妻、配偶的權利義務也可一併準用。行政院長蘇貞昌溫情喊話「不論同性異性都是同一國」，讓不少網友超感動，更有同志網友淚謝蘇貞昌「我們可以結婚了」。

政院版同婚草案21日就要送出院會，行政院長蘇貞昌20日晚間溫情喊話，「我也要跟全國同胞說，無論你是異性戀或同性戀，我們都是同一國的，都一起生活在這塊土地上，都在同一個天地之間，我由衷的期待大家，包容的接受不同，和善的對待彼此，使台灣成為一個相互尊重，彼此友善的國家。」

同婚議題爭議不斷，更被視為是拖垮民進黨九合一選戰的關鍵之一，行政院這次推出的同婚草案卻被不少民眾視為救了民進黨，蘇貞昌臉書三分多鐘的影片一個晚上也有近60萬觀看次數。

不少網友在蘇貞昌臉書影片下方貼出閃照、留言感謝蘇貞昌，「謝謝院長啦，婚姻不一定是我們必選的路，但至少我們可以有機會『選擇』這條路」、「謝謝院長讓台灣驕傲地站在世界舞台上！」「感謝院長讓我們同志家庭有見到曙光的一天！」「謝謝院長，我們幸運的只等了五年多就等到了！我們會一直幸福下去，希望台灣越來越好。」「從2009在一起，到今年剛好十年。我們終於能結婚了！」