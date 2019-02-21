網「看有多少喜韓兒崩潰」！蘇貞昌回兩句獲讚：真暖男　親唸673字挺同婚

▲台灣大學建築與城鄉研究所教授畢恆達讚蘇揆，「這樣的宣示、內容，可以出自行政院長之口，令人感佩。」（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

行政院版同婚專法出爐，草案名稱為《司法院釋字748號解釋施行法》，若立法院通過此案，未來同性伴侶可結婚、繼承。行政院長蘇貞昌也親自錄影片唸出673字力挺，「走向一個相互尊重，彼此友善的國家」，短短8小時獲超過4.6萬人按讚、46萬人次觀看。有網友留言「我是進來看看有多少喜韓兒崩潰才留言的」；結果蘇回兩句話讓其他人大喊「真暖男」、「神回覆（被圈粉）」。台灣大學建築與城鄉研究所教授畢恆達也讚蘇揆，「這樣的宣示、內容，可以出自行政院長之口，令人感佩。」

有關《司法院釋字第748號解釋施行法》，草案規定同性伴侶間可以繼承財產並繼親收養，其他關於夫妻、配偶的權利義務也可一併準用。總統府發言人張惇涵表示，如同總統蔡英文20日在迴廊談話所述，婚姻平權的議題在不同世代、不同宗教信仰、不同的價值取向的人確實都有不同看法，但在權益保障上，社會逐漸形成基本共識，現階段的重點是以何種法律形式進行必要保障。

▲▼若立法院通過《司法院釋字748號解釋施行法》，未來同性伴侶可結婚、繼承。圖為2018年的高雄同志大遊行。（圖／記者林敬旻攝）



張惇涵表示，行政院所提出的《司法院釋字第748號解釋施行法》草案，是努力在社會不同的價值取向中求取平衡，確實有非常高的難度，除了必須遵守大法官748號解釋文，以及它代表的人權精神，也要尊重公投的結果，以及它背後的傳統價值。他說，總統府與行政院態度一致，都希望能夠盡可能縮小雙方的差異，找到現階段最合適的平衡點。

蘇貞昌也親自錄製影片PO到臉書，一字一句唸出政府挺同婚專法，「我也要跟全國同胞說，無論你是異性戀或同性戀，我們都是同一國的，都一起生活在這塊土地上，都在同一個天地之間。我由衷的期待大家，包容的接受不同，和善的對待彼此，使台灣成為一個相互尊重，彼此友善的國家。」

▼許多同志喊「終於等到這一天」。圖為2018年的高雄同志大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

這則臉書發文短短8小時吸引4.6萬人按讚、近1.5萬人分享，有網友留言，「我是進來看看有多少喜韓兒崩潰才留言的，同婚加油，希望快點參加朋友的婚禮啊」。蘇貞昌在底下回「政治的重點是讓多少人幸福，不是讓多少人崩潰」，秒吸2000多個讚，讓其他人大讚「真暖男」、「這個回應EQ太高」、「神回覆（被圈粉）」。

許多同性伴侶也紛紛在蘇貞昌臉書曬出和另一半的合照，「謝謝院長的努力，讓我們終於有機會成為真正的家人」、「謝謝院長，我們幸運的只等了5年多就等到了！我們會一直幸福下去，希望台灣越來越好，彼此尊重，成為更美好友善的台灣，感謝」。蘇也一一留言回覆「祝福你們幸福快樂」、「恭喜」。

支持同婚的畢恆達也留言，「這樣的宣示、內容，可以出自行政院長之口，令人感佩。」蘇貞昌回「也感謝畢教授多年在性別上的努力與倡議」。

▼蘇貞昌親自錄影片表達政府挺同婚的立場，感動許多網友。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

▼蘇貞昌神回獲讚真暖男。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

▼畢恆達留言稱讚蘇貞昌。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

●蘇貞昌臉書全文：

走向一個相互尊重，彼此友善的國家。

大家都知道，人類社會是不斷進步的，以前窮人、女人、黑人都曾經被歧視很長的一段時間，連投票權都沒有，現在都已經獲得尊重，人人平等。過去我們一直以為性傾向只有異性相吸，誤以為同性一定相斥，我們不了解同性戀，因為不瞭解而害怕，因為害怕而排斥，連我自己小的時候都曾經這樣。現在醫學證明，同性戀是天生的，是自然的，不是疾病，不會傳染，也不可能因為教導而使異性戀者變成同性戀，更不可能因為治療，而使同性戀者變成異性戀。

行政院作為全國最高行政機關，必須依法行政，必須尊重公投結果，更必須遵守等同憲法效力的大法官會議解釋，就是因為尊重公投結果，所以我們不修民法，民法婚姻夫妻之規定完整不動。因為大法官會議第748號解釋已明白表示必須「使相同性別兩人」獲得「婚姻自由之平等保護」，所以，行政院在將提出的專法草案中平等保護同性之婚姻自由，又鑒於這段期間社會各方對於專法的名稱各有堅持，多所爭議，我們覺得整個社會實在不必多費力氣於此，既然大家都必須遵守大法官會議的解釋，行政院將提出之專法的名稱就叫「司法院釋字第748號解釋施行法」，送請立法院審議。特此，先向國人同胞報告。

要讓國人同胞瞭解的是，依據大法官會議解釋，行政院如果不提專法，立法院如果不在5/24日前立法通過，同性伴侶就可依現行民法規定逕為婚姻之登記，因此，懇請立法院能儘速通過，完成立法。

我也要跟全國同胞說，無論你是異性戀或同性戀，我們都是同一國的，都一起生活在這塊土地上，都在同一個天地之間，我由衷的期待大家，包容的接受不同，和善的對待彼此，使台灣成為一個相互尊重，彼此友善的國家。