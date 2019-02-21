幕後／暖哭60萬網友的平權影片...蘇貞昌親筆寫下的真心告白

記者蔣婕妤／台北報導

同性婚姻政院版本草案20日晚間出爐，名稱中性定調為《司法院釋字第748號解釋施行法》，草案內容顯示同志可以結婚、繼承、繼親收養等。行政院長蘇貞昌當晚在臉書釋出溫情告白3分鐘影片，被網友讚爆大喊被「暖哭」，事實上，這段影片的寫手並非出自幕僚，而是蘇貞昌親筆寫下的「真心話」。

同婚政院版草案預計21日送出立院，蘇貞昌搶在20日晚間先在臉書釋出一段三分多鐘的告白影片，內容從人權之路談起，進一步說明草案名稱的由來與意義，最後蘇貞昌更溫情向國人喊話，「無論你是異性戀或同性戀，我們都是同一國的，都一起生活在這塊土地上，都在同一個天地之間，我由衷的期待大家，包容的接受不同，和善的對待彼此。」影片推出才一個晚上就超過60萬收看次數，不少網友大喊被「暖哭」，同志網友也貼出閃照，淚謝蘇貞昌「我們終於可以結婚了」。

一路跟著蘇貞昌的幕僚透露，其實這段影片並非出自幕僚寫手，而是蘇貞昌「真心話」，所以才會如此動人、真誠。他分享，一開始有三位資深幕僚提供三份不同講稿，蘇貞昌收下後回了家，隔天他拿出另一個自己親筆寫的版本請大家看一看，最後發現「院長版本」寫得最好，因為是蘇貞昌的真心話，所以最為動人。

蘇貞昌影片中提及，自己小時候也曾經「恐同」，直到長大才知道其實同性戀是天生的、更無法改變。幕僚表示，蘇貞昌包容性很大，身邊也多是年輕同仁，還有許多藝術圈的同志朋友，在這樣的環境下，蘇貞昌自然而然地接受同性戀，這段三分鐘的影片其實挪縮了蘇貞昌八年來挺同論述，最後錄製影片時更是一次到位。

事實上，蘇貞昌早在八年前就支持同志，是台灣歷史上第一位以黨主席身分支持同志的政治人物，當年宗教界大老去找蘇貞昌要求他反同，蘇貞昌也是當面拒絕，讓對方只能摸摸鼻子走人，九合一大選時蘇貞昌表態挺同被批是騙選票，如今不少網友在蘇貞昌影片下方留言向蘇貞昌「道歉」，還開玩笑說還好他沒選上新北市長，才讓台灣多了一個支持人權的行政院長。

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