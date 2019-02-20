阮劇團「草草戲劇節」活動嘉義登場　「跑」為主題　

▲▼阮劇團草草戲劇節嘉義登場。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

「草草戲劇節」活動邁入第11屆已成為嘉義地區年度熱鬧的藝術節之一，3月1日至3日及8日至10日將為嘉義鄉親帶來2個週末的豐富演出，包含劇場演出、戶外演出、藝術美學市集、街頭演唱、獨立影展等豐富多元的活動內容，在嘉義縣表演藝術中心全園區帶來生活、戲劇、電影、音樂匯集的藝術饗宴。



草草戲劇節，首週登場的是以《跑！》為主題，希望以生根在地、展望國際為理想，將以充滿動能的「跑」的姿態迎向下一個十年，這次首度採納「聯合策展」的方式，由阮劇團團長汪兆謙、嘉義縣表演藝術中心主任張世杰、藝術家盧銘世、越在嘉文化棧負責人阮金紅四位策展人，共同策劃活動架構，以「青少年戲劇」為核心，分由青少年劇場、市集、影展、移動的主舞台、講堂、開唱等六大主題。

阮劇團這次也邀請東南亞新住民阮金紅擔任聯合策展人，藉此將東南亞文化帶入表演中，包括：越南說唱藝術、越南竹笛、環境美學等，此外也有來自泰國、馬來西亞、日本的表演團隊在「移動的主舞台」中演出，希望帶動外國的藝術交流。



縣長翁章梁感謝阮劇團這幾年對嘉義藝術的付出及努力，他說草草戲劇節代表著勇往直前的青春，也成為嘉義重要藝術節慶之一，未來將大力支持相關的藝文活動。

阮劇團團長汪兆謙表示，已深受嘉義民眾的支持及愛護，也從原本單純的高中社團戲劇聯演，逐漸拓展為六大主題的中大型藝術節慶，未來將持續參與嘉義在地的人文藝術，期許草草藝術節因為嘉義而獨一無二，嘉義也因為草草被世界看見。

草草戲劇節大多數的展演活動，都在戶外園區的草地上舉行，今年預計將有120攤生活美學市集、50組國內外表演團隊演出、9部18場電影、8場文化講座以及7場青少年劇場演出。

精彩豐富的活動內容，將在春日的草地上繽紛展開，詳細活動內容可洽詢主辦單位阮劇團。