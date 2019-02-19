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ZEPRO RUN全國半程馬拉松　9千跑者搶與3米高球鞋合照

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▲▼ 馬拉松吸引9千多名跑者並打造超大跑鞋當舞台背景。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲ZEPRO RUN馬拉松吸引9千多名跑者並打造超大跑鞋當舞台背景。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

「2019第三屆嘉義ZEPRO RUN全國半程馬拉松」日前盛大舉行，來自全國海內外近9000名跑者聚集在嘉義市228國家紀念公園，市長黃敏惠到場為跑者加油，活動會場上更打造「全台最大!高近3米、寬近8米的巨大充氣雲豹競速路跑鞋」，吸引跑者爭相站上特製凸台拍照，實現跑友渴望「上凸台」的新年新希望。

▲▼ 馬拉松吸引9千多名跑者並打造超大跑鞋當舞台背景。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

黃敏惠強調，嘉義市是運動的城市，整個城市就是我們的運動場。嘉義市民保持規律性運動的比例極高，是健康城市的最佳代表。

運動品牌用品總經理余俊芳表示，「嘉義運動風氣逐年提升！」嘉義市是最適合推廣馬拉松的運動城市，非常適合跑步、運動休閒。

▲▼ 馬拉松吸引9千多名跑者並打造超大跑鞋當舞台背景。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

另外有日本跑者參加ZEPRO RUN5.5K健康組完賽。來自日本奈良的Tomo Goto是任教於國立清華大學的天文老師，已經來台灣5年了，他談到自己很喜愛台灣的路跑文化，曾參加過去年ZEPRO RUN新竹場，這次特地趕來嘉義參賽，成功完賽後，也不忘輕咬獎牌拍照留念。

▲▼ 馬拉松吸引9千多名跑者並打造超大跑鞋當舞台背景。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

「2019嘉義ZEPRO RUN全國半程馬拉松」已在嘉義連舉辦三年分為21K半馬組、10K路跑組、5.5K健康組，是一場推廣「健康城市路跑」的活動。加上提供跑友超豪華路跑裝備，含高檔跑鞋或休閒鞋(依報名組別而異)、輕感排汗衣及獎牌、餐盒等完賽禮。

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關鍵字：嘉義,黃敏惠,馬拉松,球鞋

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