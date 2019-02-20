婦人吵架負氣離家欲輕生　幸運被警方尋獲

▲婦人吵架離家欲輕生，幸被警方尋獲。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東市一名婦人17日下午與先生吵架後獨自開車離家，並在LINE訊息中透露輕生念頭，家屬急忙至鄰近派出所通報緊急協尋，成功分局接獲通報後，立即派遣各分駐所同仁在轄區內全面協尋，最後由寧埔派出所於台11線與玉長公路口休憩區發現婦人與其所駕駛之車輛，即時阻止憾事發生。

台東縣成功警察分局17日下午接獲台東分局通報緊急協尋案件，警方查出1名透露輕生念頭的婦人最後發話位置在成功鎮，轉請成功分局協尋。

成功分局獲報後，立即派遣各分駐所同仁，依報案人所提供的特徵及線索，在轄區內展開地毯式搜尋，最後由寧埔派出所副所長黃年炎及警員辜永宏在台11線與玉長公路口休憩區找到該名婦人之座車。

警方發現婦人之座車停放在休憩區，上前查看後發現婦人躺在駕駛座上，趕緊敲窗喊人，所幸婦人不一會兒便起身回應，讓員警鬆了好大一口氣。婦人向警方表示，因為與先生吵架，才會負氣離家，一度有輕生念頭，但並沒有服用藥物，請員警不要擔心。警方為避免婦人發生意外，仍通知家屬前來帶回。

敬業的寧埔派出所副所長黃年炎，隔日即將調派台東分局服務，最後一日上班仍堅守崗位，積極尋獲協尋對象並予以關懷，開導使婦人打消輕生念頭，讓家屬感激萬分。