吳鳳科大柴林腳基金會　落實長照擴大服務量能　

▲▼吳鳳大學柴林腳基金會攜手合作，提升長照服務量能。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科技大學多年來致力於在地連結、服務及深耕，為配合國家政策，協助社區創生發展外，也致力於長照關懷、培育社區專業人才，更與柴林腳教育基金會合作老人食堂之溫馨廚房，20日上午雙方舉行揭牌儀式。

柴林腳教育基金會執行長王崑成表示，基金會成立當時因擔心村裡的老人家缺乏照顧，自己便與家族的兄弟姊妹集資整修廢棄三合院並開辦老人食堂，提供長輩們周一到周五每天2餐只要50元的服務，也舉行健康促進活動，從剛開始每周1天，到現在周一到周五每天都有活動，舉凡穴道養生、珠心算、槌球、卡拉OK，多元的活動內容豐富長輩生活。

執行長王崑成表示，籌辦老人食堂當時僅有柴林村及林腳村老人家，約有50人左右，近年來這樣的服務己擴及至溪口鄉其它村莊，像是溪北村、游東村、美南村、美北村等，服務的長輩數量也是翻倍成長，而目前的廚房空間因為過於狹小，設備也不敷使用。

王崑成也在基金會會議中提出擴建建議，除了基金會董事們的全力支持及先拋磚引玉捐款外，也感動了地方公部門、來至各地民眾及公司單位，紛紛響應、慷慨捐輸，捐助伍仟元至陸拾萬元不等，希望透過政府與民間共同的攜手合作，同心協力，陪伴及提供溪口老人家們更完善的照顧。

另外有鄭景山先生及曾嘉玉女士，無償提供寬敞、明亮的房屋做為老人食堂的廚房，從冰箱拿取食材、清理、洗滌、備膳調理、烹煮食物、裝盛食物、放置檯面、上桌，除了整個動線規劃完善，還特地將房子挑高，增加4個通風氣窗口；嘉義縣社會局也提供了老人營養餐飲服務補助及老人食堂廚房設備補助共計30萬元；信義基金會也共襄盛舉補助了十五萬元。

值得一提的是，侑能冷凍空調公司總經理陳永中先生得知這訊息，二話不說的贊助兩大台冷凍空調機，陳永中表示：「因為我母親也是受柴林腳教育基金會照顧的老人家之一，自從母親受兩餐的照顧，現在身體很健康硬朗，所以，我捐兩台冷凍空調機，除了感念外，也是希望能夠盡份心力回饋地方，幫助更多需要的人。」

王崑成說：「我們也非常感謝吳鳳科技大學蕭紋旭助理教授帶領的團隊及學校的師生們進駐幫忙，他們安排了多元的老人關懷活動，像是繪圖、團康活動、健康操、桌遊、烤蔥油餅、製作紅豆餅…等等活動，豐富了長輩們的生活，今年我們還會繼續合作，除了增加更多元的服務外，也要一起合作、擴散服務到溪口的每個村莊，讓長輩們不僅是「顧巴肚、顧健康」，也要提升與照顧他們的身心靈健康。」

蕭紋旭助理教授表示：「面對高齡化社會來臨，政府在推動老人共餐運動多年，除了兼顧長輩們身心靈健康外，亦是希望讓家屬能安心在外打拚。希望我們的積極行動與關懷，讓獨居長者及弱勢家庭能夠”走向戶外，迎向社區”，與社區、民眾多互動，認識彼此，融入溪口地區這個充滿關懷溫情的大家庭。」