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新住民之子　吳鳳科大黃柏期13張證照奪「技職之光」

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▲▼新住民之光黃柏期，大學畢業考取13張證照，期望用自己雙手改變家庭經濟困境。（圖／記者翁聖勳攝，下同）

▲▼新住民之光黃柏期，大學畢業考取13張證照，期望用自己雙手改變家庭經濟困境。（圖／黃柏期提供）

記者翁聖勳／嘉義報導

教育部日前頒發「第十四屆技職之光」，由吳鳳科技大學出身新住民家庭就讀電機工程系黃柏期，這也是吳鳳科技大學連續六年奪下此獎項。

▲▼新住民之光黃柏期，大學畢業考取13張證照，期望用自己雙手改變家庭經濟困境。（圖／記者翁聖勳攝，下同）

▲▼新住民之光黃柏期，大學畢業考取13張證照，期望用自己雙手改變家庭經濟困境。（圖／記者翁聖勳攝，下同）

黃柏期父親雙眼弱視，母親是印尼新住民，家中4個小孩，自己排行老大，2個弟妹也有眼睛方面的問題，但靠著父親幫人收驚，母親打零工栽培自小喜歡多方嘗試的他，專心選讀電機科系，讓他無後顧之憂朝開發創新的領域摸索。

黃柏期說，看見雙親為了家庭開支奔波，曾經萌生放棄升學的念頭，但卻在父親「想讀就讀，錢會再想辦法。」一句話鼓勵下，選讀北港農工，更在當時老師各方協助下考取自己人生中第一張室內配線丙級證照，雖差點因負擔不起乙級費用而放棄考證，最後在旁人協助下突破經濟困境順利取證。

▲▼新住民之光黃柏期，大學畢業考取13張證照，期望用自己雙手改變家庭經濟困境。（圖／記者翁聖勳攝，下同）

高中畢業後，經濟考量就近吳鳳科大選讀自己喜歡的電機系，因為生活費煩惱萌生打工念頭，在學長及老師主任的鼓勵下，一邊工作一邊考取證照，已經被嘉義當地知名電子公司網羅的他，希望未來可以靠自己雙手改善家裡經濟狀況，讓父母及弟妹顧好一點生活，也有機會回饋社會。

黃柏期說，考取證照是工作職場的基本門檻，目前考取機電整合乙丙級技術士證、室內配線(屋內線路裝修)乙丙級技術士、電腦硬體裝修乙丙級技術士、自來水管配管乙丙級技術士、電器修護乙丙級技術士、用電設備檢驗丙級技術士、AutoCAD 2013國際認證等近13張證照，也希望他的故事鼓勵更多跟他一樣的年輕人。

▲▼新住民之光黃柏期，大學畢業考取13張證照，期望用自己雙手改變家庭經濟困境。（圖／記者翁聖勳攝，下同）

校長蘇銘宏表示，吳鳳科技大學最近幾年教學很明確，學校目前有廣設八十五種的技能檢定考場，希望學生能夠在大學期間至少每年考取一張證照，大四畢業時候一定要具備科系相關證照，對學生未來其實都是非常有幫助，這樣的培養也深受業界的迴響。

教育部6日頒發「第十四屆技職之光」，「競賽卓越獎」師生14組，「 技職傑出獎」的學生23組，共48人獲獎。

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關鍵字：新住民之子,吳鳳科大,黃柏期,證照,技職之光

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