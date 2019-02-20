2020賴清德民調高於蔡英文　民進黨：陣前換將是大忌

▲賴清德、蔡英文。（圖／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

總統蔡英文19日受CNN專訪時表態將競選連任，但媒體最新2020民調顯示，前行政院長賴清德以38.6％的支持度，高於蔡英文的17.6％，且蔡英文無論對上國民黨任何候選人皆敗。不過，綠營人士認為，「陣前換降是大忌」，提醒民進黨應以國民黨當年「換柱」作為前車之鑑，不該在初選過程有戲劇性的變化。

《蘋果》委託世新大學針對可能人選進行民調，以民進黨人選蔡英文、賴清德，對上國民黨民調前三高人選韓國瑜、王金平、朱立倫，以及台北市長柯文哲，三方做對比式民調。民調結果顯示，無論柯文哲參選與否，民進黨派出賴清德迎戰藍太陽們，都比蔡英文參選2020更有利，綠營是否會陣前換降引發關注。

據民調，國民黨民調最高的人選為韓國瑜及朱立倫，將三方做對比式民調如下：若蔡英文、柯文哲、朱立倫參選，蔡的支持度為23.6％、柯為32.4％、朱為31.8％；若賴清德、柯文哲、朱立倫參選，賴的支持度為25.8％、柯為31.2％、朱為30％。若蔡英文、柯文哲、韓國瑜參選，蔡的支持度為22％、柯為28.6％、韓為35.1％；若賴清德、柯文哲、韓國瑜參選，賴的支持度為25.4％、柯為24.3％、韓為37.7％。

民調顯示，若民進黨派賴清德出馬，將比蔡英文競選連任更有利，但賴清德仍輸藍營候選人，難轉頹勢。據報導，綠營人士表示，「陣前換降是大忌」，況且民進黨目前處劣勢，就算換賴清德也不容易打，黨該做的不是出戲劇性怪招，而是想方法累積紅利，例如找來更加分的副手，才是讓這場硬戰順利一點的打法。

綠營幹部認為，若4、5月蔡英文民調持續低迷，也許拱賴清德的聲浪會提高，但就算賴清德取代蔡英文，也不會是場好打的仗。也強調2016年國民黨「換柱」，當時國民黨主席朱立倫的民調也不敵對手蔡英文，但國民黨怕立委崩盤，還是硬著頭皮讓朱上陣，結果還是很慘，有此前車之鑑，「民進黨應不至於在初選過程有什麼戲劇性的變化」。

針對賴清德是否有意願參選2020，綠營人士指出，「賴清德目前主觀意願沒要選」，除非未來民意鼓動激烈、派系支持、賴蔡關係又忽然變質，才可能出現變數，但賴清德在閣揆任期尾聲，考量未來去留時，其實已展現沒要跟蔡英文競爭的態度，「若未來要勸進應該很難」。