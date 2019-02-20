前瞻重寫之爭「不要給禿頭漏氣」　韓國瑜回蘇貞昌：禿頭不刁難禿頭

▲針對前瞻計畫被刁難，韓國瑜喊話行政院長蘇貞昌：「禿頭不刁難禿頭」 。（圖／記者賴君欣攝）

記者吳奕靖、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜不滿中央的「前瞻基礎建設」補助申請計畫被要求重寫，行政院長蘇貞昌隔日受訪也回嗆，「那是半夜酒館開直播滿嘴胡說，甚至還要韓國瑜「禿頭不要漏氣」，韓國瑜聽到以後，感謝行政院長蘇貞昌的勉勵，但也回應一句：「禿頭不刁難禿頭」。

韓國瑜受訪時回應說已經請高雄市政府研考會把公文拿出來了，大概是有兩到三件，不過如果行政院是真心誠意，沒有要刁難高雄市政府意思的話，這樣更好，呼籲行政院應該拿出行動來，高雄市民應該非常樂見這個情況，可以感受到「行政院的溫暖」。

▲針對前瞻計畫被刁難，韓國瑜喊話行政院長蘇貞昌：「禿頭不刁難禿頭」 。（圖／記者賴君欣攝）

話鋒一轉，韓國瑜又為自己在直播時強調「全台灣人都欠高雄人一個情」這句話又再進一步解釋，韓國瑜請大家想一想台灣哪一座城市有三座發電廠，而且這麼多重工業都在高雄，所以高雄人犧牲了環境，還有勞動，幾乎可以說是撐起台灣半邊天的城市，所以行政院應該抱著照顧跟感恩的心回饋給高雄市民，再次呼籲中央應大力支持高雄建設。

最後韓國瑜也透過鏡頭來跟行政院長蘇貞昌喊話，針對蘇貞昌鼓勵「不要給禿頭漏氣」，韓國瑜也回應了一句：「禿頭不刁難禿頭」。