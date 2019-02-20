「國民黨太陽要靠韓國瑜」　陳水扁認證：準總統候選人

▲韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）



政治中心／綜合報導

媒體公布最新2020民調，高雄市長韓國瑜的支持度大勝總統蔡英文、台北市長柯文哲，以及國民黨欲參選的太陽們。前總統陳水扁20日談及此事時表示，依韓國瑜的人氣及行情，現在已是「準總統候選人」，即使不參選總統，也可能也比總統候選人更重要，直言藍太陽們「很多都要靠他」。

根據《蘋果日報》報導，韓國瑜未來若角逐2020總統大位，將有35.1％的支持度，不但贏過現任總統蔡英文的22％，也是唯一能夠打敗台北市長柯文哲28.6％支持率的人。

陳水扁臉書發文表示，韓國瑜在2018年九合一大選中，贏過對手15萬票，現在人氣、行情大好，已經不是過去柯文哲手下的北農總經理，也不是去年高票當選的高雄市長，而是有人在推的「準總統候選人」，「等於是總統級的一樣」。

陳水扁認為，韓國瑜的聲望和人氣不輸給國民黨內要參選總統的前輩，「誰能保證韓國瑜不會和柯文哲在總統選舉上棋逢對手？」，認為韓國瑜很有可能代表國民黨征戰2020。

陳水扁進一步說，即使韓國瑜不會成為2020國民黨總統候選人，但也可能「比總統候選人更重要」。針對國民黨總統候選人初選的過程，不管是黨員投票或民調，韓國瑜要支持誰、不支持誰、要如何幫忙、幫到什麼程度，「韓的份量和比重一定非常的重」，認為藍太陽們「很多人要靠他」。