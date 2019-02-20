華聞快遞／第27屆廣州旅展21日廣交會展館登場　海內外1042家企業參展

▲廣州市。（圖／CFP）

《廣東》第27屆廣州旅展21日廣交會展館登場 海內外1042家企業參展

第27屆廣州國際旅遊展覽會將於21日至23日在廣州廣交會展館舉辦，將有來自55個國家和地區的1042家企業參展，展覽規模達3.6萬平方公尺。本屆旅展設立包括文化旅遊生活館、國際旅遊暨會獎旅遊展示館等多處展區，展示大文旅時代下的旅遊新趨勢；還將舉辦國際旅居城市高峰論壇和粵港澳大灣區背景下的文旅融合高峰論壇。（中新社）

《安徽》安徽對1000萬美元以上「一帶一路」投資項目等實行跟踪服務

安徽省商務廳指出，全省今年將加強「一帶一路」經貿工作組織領導，發布對外投資合作國別指南，建立「一帶一路」重大項目庫，對1000萬美元以上投資項目、新簽合同額5000萬美元以上工程項目跟踪服務。（中新社）

《湖北》湖北外貿進出口實現開門紅 1月同比增長11.5%

武漢海關指出，今年1月湖北省進出口貨物貿易總值291億人民幣，同比增長11.5%，增速高於全國2.8個百分點。其中出口179.7億人民幣，增長9.3%；進口111.3億人民幣，增長15.3%。（人民網）

《北京》陸近六成中小學校未設校醫 多數校醫缺乏臨床醫學教育背景

中國紅十字基金會發布的《中國中小學校醫室現狀調查研究報告》顯示，全國現階段有59.6%的中小學校未設置校醫室或保健室，各地整體健康教育開展情況不充分，缺乏專業的健康教育資料。（新華社）

▼中小學校園環境。（圖／CFP）

《廣東》廣東順德欲打造5000億級世界家電產業集群

廣東省發布《佛山市順德區率先建設廣東省高質量發展體制機制改革創新實驗區實施方案》，提出到了2022年，將順德家電產業打造成為產值超過5000億人民幣（約2.2兆新台幣）的世界級產業集群。（中新社）

《湖南》今年1月湖南外貿進出口增六成 增速全國第二

湖南長沙海關透露，今年1月湖南省進出口總值335.4億人民幣，比上年同期增長61.3%，增速排名全國第二。其中出口238.4億人民幣，增長88.7%；進口97億人民幣，增長18.9%。（中新社）

《上海》京津滬蘇浙粵六地今年將試點「互聯網＋護理服務」

大陸國家衛生健康委發布《關於開展「互聯網＋護理服務」試點工作的通知》，明確今年2月到12月在北京、天津、上海、江蘇、浙江、廣東等六省市試點「互聯網＋護理服務」，正式搖響居家護理的網上呼叫鈴。（新華社）

《陝西》陝西首家街道級智慧管理服務系統上線運行

陝西省首家街道級智慧管理服務系統日前在西安市新城區西一路街道上線運行。該系統旨在解決強化城市治理、服務居民群眾、優化營商環境和維護社會穩定等方面的問題，在全省率先建成集數據存儲、智慧管理、便民服務等為一體的智慧化綜合管理系統。（中新社）

▼陝西街道級智慧管理服務系統。（圖／翻攝自中新社）