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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／陸全國首套房貸款平均利率　連續兩月回落

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▲▼北京大樓 。（圖／CFP）

▲北京房市 。（圖／CFP）

《北京》陸全國首套房貸款平均利率連續兩月回落

金融智選平台「融360」發布的報告顯示，2019年1月大陸全國首套房貸款平均利率為5.66%，環比上月下降0.35%，連續兩個月回落。值得留意的是，在一線城市當中，北京首套房貸利率持續回落，上海、廣州和深圳較上月持平。（人民網）

《北京》國家衛健委：2025年口腔健康服務覆蓋全人群

大陸國家衛健委發布《健康口腔行動方案（2019－2025年）》，明確到了2020年，兒童、老年人等重點人群口腔保健水平穩步提高；到了2025年，人群口腔健康素養水平和健康行為形成率大幅提升，口腔健康服務覆蓋全人群、全生命週期。（新華社）

《江蘇》江蘇推農村河道管護辦法　全面落實「河長制」

江蘇省政府辦公廳印發《江蘇省農村河道管護辦法》，明確農村河道分級分段設立河長，縣級人民政府推行河道、道路、綠化、垃圾、公共設施綜合管護模式。據了解，江蘇水域面積佔全省土地面積的16.9%。全省共有縣級河道2141條；鄉級河道21803條。在推動城鄉融合發展的過程中，農村河道亂占、亂採、亂堆、亂建等現象時有發生。（人民網）

《北京》江蘇、浙江將率先取消企業銀行賬戶許可

中國人民銀行透露，在去年江蘇泰州、浙江台州試點取消企業銀行賬戶開戶許可的基礎上，2月25日起取消範圍將擴大至江蘇和浙江兩省。這意味著2019年全面取消企業銀行賬戶許可再進一步，越來越多企業開戶平均時間將大幅壓縮。（中國政府網）

▼中國人民銀行。（圖／CFP）

▲▼中國人民銀行。（圖／CFP）

《江西》江西2021年智能快件箱將覆蓋85%城市住宅小區

江西省發布《江西省進一步激發商貿消費潛力促進商貿消費升級三年行動方案（2019－2021年）》，將實施「互聯網＋商貿物流」行動，推廣「網訂店取」、「網訂店送」等新模式，完善社區智能快件箱等末端服務設施，到了2021年全省城市住宅小區智能快件箱覆蓋率達到85%。（新華社）

《北京》國家衛健委：12種抗癌新藥納入新版基本藥物目錄

大陸國務院新聞辦19日召開國務院政策例行吹風會，國家衛健委相關負責人介紹，國家加大癌症防治用藥保障力度，將臨床急需的12種抗腫瘤新藥納入2018年版國家基本藥物目錄，使抗腫瘤藥物的種類達到38種，其中不乏小分子靶向藥等創新藥物。（新華社）

《北京》北京2019年將再開通3條軌道新線

北京市交通委透露，2019年北京將繼續加快推進軌道交通建設，開通3條軌道交通新線。今年將開通試運營的軌道交通新線是新機場線一期、7號線東延、八通線南延。除此之外，北京將繼續推進3號線一期、8號線三期、12號線等其他14條（段）252.3公里在建軌道交通工程。北京市交通委還將協調推進7號線雙井站等8處未開通車站及出入口的改造。（新華社）

《北京》大陸故宮首次在夜間開放　紫禁城古建築群被較大規模點亮

北京市委宣傳部和故宮博物院共同舉辦的「紫禁城上元之夜」文化活動，2月19日、20日在故宮博物院舉行。本次活動是北京故宮94年來第一次在夜間免費對公眾開放，也是紫禁城古建築群首次在夜間被較大規模點亮。北京故宮院長單霽翔表示，今後或將結合二十四節氣等重要時間節點選擇夜間開放。（人民網）

▼絢爛燈光下的北京故宮太和門。（圖／翻攝自人民網）

▲▼絢爛燈光下的故宮太和門。（圖／翻攝自人民網）

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