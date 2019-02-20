「昨天是明天」超燒腦邏輯題！2min內答對智商130　網抓狂：家裡沒日曆嗎

▲一道有關「今天星期幾」的問題引發熱議。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

許多人遇到難題時，常常會上網求助解答，先前一道燒腦題曾引起熱議，日前又再度被討論。只見題目為「如果昨天是明天的話，今天就是星期五。請問句中的『今天』是星期幾？」有人想辦法用代入的，也有人列公式、解讀語意，還有網友直呼「出題的人是不是需要一本日曆，我送他就是了幹嘛出這種題目呢？」

看到題目後，有網友先是用代入法，「假設今天是星期三，那麼明天就是星期四，昨天就是星期二；如果昨天是星期四，那麼今天就是星期五了」。也有人認為，昨天和明天相隔2天，如果昨天是明天的話，等於時間刻度提前2天，「所以今天就是星期五減二，等於星期三」。

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▲神秘燒腦題先前就曾在網路上引發熱議。（圖／翻攝自批踢踢）

有網友則是表示，答案應該是星期日，因為星期日的昨天是星期六，而星期五的明天也是星期六。還有人將題目「數學公式化」，「星期五的明天=是X的昨天，星期六=是X的昨天，X=星期日」。

也有人看到題目後，忍不住笑說，「很明顯，這是一隻上班狗的心聲」、「不要問了啦！送你一本日曆就是了」、「這問題也太異於常人了吧」、「是家裡沒有月曆是嗎」、「以希望放假的角度來看答案就是星期日，XDD無限LOOP」、「大家都太認真，還有解說，佩服」、「今天嗎？今天2月20星期三啊～」

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