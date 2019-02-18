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「資訊相關學生不會寫程式」李家同點出關鍵是老師們不重視這件事

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▲教授李家同。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲李家同表示，實在不懂，為什麼現在的老師們不重視邏輯思考。（圖／資料照）。

 記者許展溢／綜合報導

清大榮譽教授李家同今（18日）在臉書發文指出，大家成天說我們的中學生要會寫程式，可是教育界顯然不知道很多資訊相關科系的大學生是不會寫程式，這種現象已經很久，很多這一類科系大學生因為不會寫程式而找不到工作，實在非常可惜。李家同更說，很多明星大學的數學系畢業生也不會寫程式，而最大關鍵就是「邏輯」。

李家同說，自己最近和10幾位這一類的學生聊天，他們都告訴他，他們的老師從來不教他們如何畫流程圖。對這些老師而言，寫程式最重要的是要熟悉電腦語言，而不是利用邏輯思考，結果就變成學生搞不清楚程式是如何產生的。

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李家同接著表示，實在不懂，為什麼現在的老師們不重視邏輯思考，也不教學生如何畫流程圖？李家同認為，畫流程圖其實是寫程式的第一步，如果你不會畫流程圖，就表示你不知道程式是如何寫出來的，也表示你根本不會設計程式。

李家同最後強調，流程圖的重要性已經很久了，可是顯然沒有什麼效用，因為這幾天碰到的學生都是才從大學畢業，他們雖然畢業於資訊相關科系，卻都不會寫程式，但還是要再呼籲一次，學生如果不會畫流程圖，就表示他沒有邏輯思考的能力，不可能會寫程式的。

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關鍵字：李家同,清大榮譽教授,程式,資訊科系,明星大學,邏輯,電腦語言

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