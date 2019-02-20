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金山遠足農場女力青年陳琬婷　有機耕作讓「蝙蝠平安回家」

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▲ 返鄉從農市府當靠山 看見新北「女青農」。（圖／新北女青農陳琬婷提供）

▲ 返鄉從農市府當靠山，看見新北「女青農」。（圖／新北女青農陳琬婷提供）

記者郭世賢／新北報導

金山區經營「金山遠足農場」的女青農陳琬婷，管理農場堅持不使用殺草劑和化學藥劑，維持農場原生環境，農舍內棲息200多隻台灣特有種蝙蝠「葉鼻蝠」。以特有的葉鼻蝠為主要意象，結合種植在地作物「地瓜」，推動農村體驗，讓來到金山的旅客，親自動手體驗挖掘地瓜，並製成地瓜圓等點心享用，將農場營造成為生態與食農教育兼備的農場。

陳琬婷說，7甲地的農場內，常見野生動物及台灣保育類動物，包含山羌、台灣藍鵲、白鼻心等，其中又以農舍內聚集200多隻「葉鼻蝠」最為壯觀，每年清明後，中南部的「葉鼻蝠」都會來此棲息並繁衍下一代，成為農場特殊生態景象，為不干擾葉鼻蝠作息，陳琬婷一家人配合蝙蝠作息日夜顛倒，甚至農舍仍維持粗胚的樣貌，未曾裝修，怕蝙蝠回不了家。

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▲ 返鄉從農市府當靠山 看見新北「女青農」。（圖／新北女青農陳琬婷提供）

▲「金山遠足農場」的女青農陳琬婷，管理農場堅持不使用殺草劑和化學藥劑，維持農場原生環境。（圖／新北女青農陳琬婷提供）

「金山遠足農場」園區最主要農作物是地瓜，為不傷害到野生動物，陳琬婷則表示，他們主要以聲音驅趕方式來守護野生動物，而農舍能有蝙蝠棲息，代表福氣象徵，也並將遠足生態農場觀念推展出去，讓休憩的遊客，能享受著天然安全農產品，及大地給予自然界美好生態。

新北市農業局長李玟表示，推動「看見新北女青農方案」，持續挹注相關資源深化輔導青年農民，依女青農需求輔導發展休閒農業、電商平台、建置人力培訓轉介平台等措施，並辦理產業沙龍，開設女青農專班，輔導女青農行銷知識技術，讓更多女青年加入從農行列，發展出更有活力，更具創造力的農業 ，讓更多的人「看見新北女青農」。

▲ 返鄉從農市府當靠山 看見新北「女青農」。（圖／記者郭世賢攝）

▲「金山遠足農場」堅持不使用殺草劑和化學藥劑，維持農場原生環境。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 返鄉從農市府當靠山 看見新北「女青農」。（圖／新北女青農陳琬婷提供）

▲「金山遠足農場」的女青農陳琬婷，管理農場堅持不使用殺草劑和化學藥劑，維持農場原生環境。（圖／新北女青農陳琬婷提供）

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關鍵字：新北,女青農,葉鼻蝠,地瓜,溫網室

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