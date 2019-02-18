▲ 新北「豬福滿滿」燈會熱鬧點燈，6公頃浪漫展區閃耀爭豔。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市祈福燈會18日正式點燈，未來將閃耀大台北都會公園為期14天。以「豬福滿滿」作為燈會主題，主燈「五福臨門 豬事大吉」更是國寶級燈藝大師林健兒作品，展區內更有兩岸燈藝達人作品同場爭艷，將吸引超過百萬人潮。

新北市長侯友宜表示，今年邁入第2屆的新北祈福燈會，不僅更大、更美，也讓所有民眾能夠就近在三重欣賞到兩岸國寶級的花燈，除了對岸燈藝大師作品，也匯聚了新北市40間宮廟共襄盛舉，就是要讓所有民眾在開春就能逛燈會、迎好運，金豬年「豬福滿滿」。

「2019新北豬福滿滿祈福燈會」展區擴大至6公頃，點燈儀式也由市長侯友宜、議長蔣根煌、大陸江蘇省政協副主席王榮平、南京市副市長冉華，以及三重宗教文化發展協會理事長李乾龍共同參與。

其中，主打「兩岸達人同場獻藝」的兩岸燈區，有氣勢磅礡的「福臨門」古景燈道，也有以大陸南京市及江蘇省崑山、常州、句容、鎮江等地的知名景點與地方特色為主題的花燈，大陸燈區花燈由大陸國家級傳承人顧業亮及陳柏華老師共同操刀打造，將與台灣國寶級花燈大師林健兒老師的作品同場爭豔。

此外，燈會也特別加入「體感互動燈區」吸引親子互動賞燈，民眾只要碰觸不倒翁「撞撞豬」花燈，就會變換燈色，透過3D投影技術，將貨櫃打造成360度全方位視野的「浪漫滿屋煥彩星盒」將成為打卡熱點。「戀愛島嶼」區則用垂掛式LED燈，將大台北都會公園布置成有如電影「阿凡達」的夢幻場景，照亮每一對來訪的有情人。

燈會特別結合中西美學，將剛落成的晨光橋打造成情侶鵲橋，運用宮燈布置成步道，前段結合LED燈具打造愛情燈廊和星星燈廊，民眾在燈會期間每晚6時至8時，可在辰光橋打卡後，即可索取「締結良緣祈願卡」，寫下心願與姓名並投入祈願箱後，就能獲得每日限量300份的「新北月老紅線」及「月老吊飾」，燈會開幕當晚隨即全數秒殺一空。

民政局長柯慶忠表示，今晚點燈晚會由吳怡霈擔任主持人，並有知名巨星蕭煌奇、茄子蛋、李千娜、李英宏、曹雅雯等超強卡司接力獻唱，一旁還有好吃又好玩的在地美食攤位，讓民眾有吃又有玩，燈會從2月18日到3月3日，歡迎民眾攜家帶眷一同前來。

民政局提醒，因參觀新北燈會人潮眾多，歡迎民眾搭乘捷運至三重站，或是機場捷運A2三重站從晨光橋步行進入燈會園區，搭乘公車的民眾也可至至捷運三重站或五谷王廟站下車前往。

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