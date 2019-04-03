娃娃機台「8成不合格」含情色賭博　父母放任最高罰5萬元

▲全台夾娃娃機大爆炸，內容物經常出現違規物。（圖／記者陳韋帆攝）

記者胡順惠／台北報導

前陣子掀起一股夾娃娃（選物販賣機）熱潮，全台已有8000多機台，裡頭夾取的內容物經常出現電子煙、成人用品等違規用品，而目前與校園之間的距離又沒有相關規定，難免讓各界擔心是否影響到兒童身心。消基會呼籲，全台娃娃機應該改列為「電子遊戲機」，才能有不得出現在校園50公尺內的嚴格規定。

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▲娃娃機擅自改裝必須重新申請評鑑，例如增加網狀平台會增加夾中困難度。

明（4）日就是兒童節，行政院消保處、消基會特定選在前一天聯合公布「六都夾娃娃機大調查」，針對校園100公尺內的娃娃機內容物調查，消基會訪視143家，其中26家、約18％不符合相關規定，消保處訪查32家，其中20家裡面16家不符合規定，占比約8成。

消基會董事雷立芬表示，休閒本來比較適合成年人，當出現校周邊就要特別關心，不能檢查娃娃機裡面的東西合不合法，所以要藉助公家機關的消保處，做標識的檢查。她還說，消基會的立場就是所有娃娃機改列電子遊戲機，不要在校園周邊出現，因為全台電子遊戲機是不能在周邊50公尺。

▲娃娃機台擺放OK繃，會違反藥事法。（圖／消保處提供）

經濟部商業司李科長，夾娃娃機依據電子遊戲場管理第四條，上市之前必須申請評鑑分類，如果非屬就不在條例規範，若自行改建機台，應重新申請評鑑，否則可處一年以下有期徒刑，或併科50萬元以上、250萬元以下罰金。

如果娃娃機非列屬電子遊戲機，則沒有距離的限制，裡面內容物若涉嫌賭博，機台主最重會涉及刑罰，可處一年以下有期徒刑。另外，《兒少法》規定18歲以下青少年不得進出涉及賭博、色情、暴力等場所，其父母、監護人等應禁止兒童、青少年進出，若沒有告誡則可由社會局開罰1至5萬元罰緩。據了解，兒少法規定年齡為18歲以下。

▲娃娃機擺放成人用品違反兒少法。

查核違反規定分類

1. 擺放醫療器材（如OK繃）：違反藥事法，可罰3至300萬，目前開出最高罰鍰為3萬。

2. 擺放兌換券：違反刑事266條，可罰1000元以下罰金。

3. 違法改裝機台：違法刑法，可處1年以下有期徒刑或併科50萬元以上、250萬元以下罰金。

4. 玩具商品、電子及電子商品、一般性商品標示不全：可罰2至20萬罰鍰，並要求業者「限期改善」。

5. 化妝品（如香水、護手霜、洗顏霜等）：違反衛生管理條例，可罰10萬元以下罰鍰。

6. 食品標示不全：可罰3至300萬元罰鍰。

7. 擺放成人用品：違反兒少法，可罰2至10萬罰緩。

8. 擺放電子煙：違反菸害防制法，可罰1000至3000元，目前最高開出罰緩是1000元。

9. 擺放簡體字泡麵：標示不實可罰4至400萬罰緩。