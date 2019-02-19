藍營抬轎韓國瑜選總統？朱立倫：誰獲黨員、民眾支持就是最好人選

▲前新北市長朱立倫。（資料照／記者周書羽攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對黨內不少聲音支持韓國瑜參選2020總統，在美國參訪的前新北巿長朱立倫19日對此表示，不論是誰獲得全體黨員和民眾支持，就是國民黨最好的候選人，他也將全力支持。

對於國民黨內是否徵召高雄市長韓國瑜對抗民進黨，據媒體報導，朱立倫參加矽谷僑宴時表示，他相信民眾的眼光和國民黨員的智慧。不管哪一位代表國民黨，最終獲得民眾和黨員支持的，就是我們的候選人，這是以宏觀的角度，希望國民黨在2020年能夠勝選。

朱立倫表示，這不是為了國民黨一黨之私，而是讓民眾能夠過更好的日子。他強調，台灣民眾最期待的兩件事，一、重振台灣的經濟。二、能夠維護兩岸的和平，能改善人民生活才是選舉最終目標。

朱立倫在僑宴演講時，為2016年總統大選敗選，辜負大家期望而抱歉，他分析4年前國民黨是處於絕對的劣勢，因為民眾對國民黨過去8年的執政有很多的意見。

他表示，民進黨當時給民眾一個「假象式」的期待，但這幾年來民進黨提出來的政見「幾乎都跳票」。民眾對於台灣目前經濟現況及兩岸關係都不滿，反而對國民黨有所「期待」。

朱立倫表示，國民黨不能因此自滿，要走出一條新的路。他說，台灣過去是科技產品的生產大國，未來如何在新經濟上走出一條路，這才是國民黨應該給人民的願景，因此特別到美西科技及經濟的矽谷重鎮來訪問。

朱立倫表示，民進黨執政期間，「去中華，去中化」是錯誤的政策，他強調，中華文化五千年博大精深，而台灣是中華文化的「精髓和傳承者」，應該把握這優勢、再次創造經濟價值。這也是帶動台灣未來經濟再一次起飛的其中一個重要因素。

據報導，國民黨立委許毓仁表示，朱立倫此趟出訪美國，當地的舊金山僑界、僑社聚會，當地僑胞得知朱立倫要訪美，一個禮拜前開始聯繫，桌數不斷追加，最後來了30桌，顯示朱立倫在美的高人氣。

朱立倫將在史丹佛大學進行演說，同時也將會晤幾位前美國政府時期的官員，包括去年卸任的川普政府國安顧問麥馬斯特（H.R.McMaster）、研究中國的前駐阿富汗大使、史丹佛大學國際安全與合作研究中心高級研究員Karl Eikenberry等人。



史丹佛大學演講場地有200個座位，開放線上報名後已有500人報名，院方已在官網上貼出「額滿」公告。