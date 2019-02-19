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妙齡女深夜租UBike遭色狼撲倒　勇男聽尖叫聲抄棍棒擊退

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▲性暴力，暴力，虐待，孩童，男孩，女孩，小孩，兒童，性侵，性騷擾，戀童。（圖／CFP）

▲男子甫出獄，又再度猥褻女子遭判刑。示意圖與本案無關。（圖／視覺中國CFP）

地方中心／台中報導

台中一名潘姓送貨員，2018年12月深夜2時見到一名妙齡女子在路旁租借Bike，竟起了歹念，從後方強抱對方，還撫摸胸部及臀部，女子嚇得不斷尖叫反抗，驚動附近居民，熱心民眾見狀立即報警並持棍棒上前嚇阻並壓制潘男，直到員警趕到將他逮捕。台中地院也依強制猥褻罪，判處潘男10個月有期徒刑。

判決書指出，潘男剛因妨害性自主罪服刑完畢，2018年12月10日凌晨2時見到女子在路旁租借Bike，竟又忍不住慾望上前猥褻對方，女子嚇得不斷尖叫，並奮力掙脫逃跑，不料潘男竟還不肯罷手，騎著機車從後方追趕，直到一處民宅前，將她攔下並撲倒在地，又再度不顧掙扎撫摸對方。

過程中，女子不斷尖叫呼救，驚動了附近居民，一名熱心的林姓民眾見狀後，立即報警並持棍棒上前嚇阻，潘男因此鬆脫起身逃跑。事後經過林姓民眾追趕，終於將潘男壓制，直到警方趕到將他逮捕。

台中地院審理後認為，潘男為逞一時私慾，不顧他人身體自主權及感受，利用女子孤立無援之機會，趁機猥褻對方，造成她心理及精神上出現難以磨滅之陰影及痛苦，再加上潘男才剛服刑完畢，又再度犯案，以對社會安全秩序造成巨大危害，但考量他的經濟生活狀況，及犯後坦承不諱，因此將他依強制猥褻罪判處10個月有期徒刑。全案可上訴。

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關鍵字：猥褻,Bike,台中

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