氣切運將挨打PO網「乘客看戲」　網論戰：老弱婦孺怎幫？

地方中心／高雄報導

高雄一名有氣切的公車司機在臉書PO出行車記錄器影片，並質疑為何沒有人幫他。他表示，9日執行公務時，與一輛機車後座乘客發生糾紛，待停等紅燈時，司機便打開車門想關心，不料卻遭到對方衝上前欲毆打他，並不斷拉扯領帶及掐脖子，直到一名熱心民眾見狀上車協助，對方才憤而離開。事後文章被分享到《爆料公社》，網友掀起一番論戰，質疑司機為何將車門打開，且車上乘客都是老弱婦孺該怎麼幫他，但也有民眾安慰留言「司機辛苦了！提告吧！」

▲公車司機按喇叭提醒機車駕駛竟遭到毆打。（圖／翻攝臉書爆料公社）

影片中可以看到，該司機開車行駛在左側車道上，行駛一段路後，機車一直朝左方偏移，司機見狀便按了3聲短音喇叭遇提醒，不料機車後座乘客因此不滿，還刻意放慢速度對公車咆哮，待停等紅燈時，司機開啟車門想關心對方，但對方竟衝上前一把抓住司機想打他，司機不斷抵抗，但過程中車上乘客卻無人上前阻止，直到一名熱心騎士見狀上前將兩人拉開，對方才憤而離開。

▲熱心民眾上前阻止，對方才憤而離開。（圖／翻攝臉書爆料公社）

該司機發文表示，從沒想過自己會遇上這種事，事發至今，公司無人關心他，直到對方找上議員關說，公司才主動稽查，且要拿職災門診單也遭到刁難，讓他心寒。另外，他也在文末表示，「乘客也太冷漠了，只是看戲」、「哪有一來就在動手攻脖子」。

文章一出，引起網友兩面論戰，有網友質疑「不解你為何會開門，而且已經綠燈起步了，旁邊的機車都騎走了你還在等他過來」、「開門的意思是?」更有網友提到「整車人都是老弱婦孺，怎麼幫你????」但也有網友力挺司機「三寶無所不在，司機大哥辛苦了」、「車上乘客太沒危機意識！在車上性命都在司機身上還任由他被打！」、「開門是要跟對方講話吧..不代表叫你來打我」。

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