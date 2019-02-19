台中向上路筆直坡大事故多　4年前大貨車煞不住衝撞釀3死

▲大肚區發生死亡車禍，老婦走斑馬線過馬路遭撞死。（圖／記者李忠憲翻攝）

地方中心／台中報導

台中市大肚區向上路五段19日凌晨發生一起死亡車禍，一名66歲陳姓婦人外出運動，疑似闖紅燈走斑馬線過馬路，準備到菜市場買菜，與家人過元宵，卻遭一輛小客車直接衝撞，彈飛60公尺後當場慘死。據了解，該路段為郊區往市區方向下坡路段，4年前就曾發生一起3死的死亡車禍。另外，此路段離峰時間車速都很快，加上八線道快慢分流，行人也會搶快穿越，因此民眾經過時都會格外小心。

向上路一段到九段是為市區直達台中港海線的主要道路，中間會經過台中工業區，由於雙向的八線道快慢分流，大小擦撞頻傳。4年前就曾發生一起重大死亡車禍，一輛貨櫃車因車速過快煞車不及，連環追撞停等紅綠燈的26輛汽機車，造成3人不幸喪命。

▲老婦疑似搶快闖紅燈過馬路遭撞死。（圖／記者李忠憲翻攝）

附近民眾表示，4年前的車禍是為上班時間的偶發事件，且因為鄰近工業區，平時車多，車速並不會太快，但離峰時間就不一樣，19日凌晨的車禍，就是因為車少，大家搶快才會發生。

▲該路段為下坡路段，離峰時間車速快，車禍頻傳。（圖／記者李忠憲翻攝）

另外，也有民眾曾經反應，該路段的紅綠燈不夠多，連測速照相機也只有一支，且車禍頻傳，每每要經過這路段都會心驚膽顫，只能自己多加注意，放慢速度，才不會發生憾事。

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