逢甲→岡山4645元…怪男搭2小時霸王車騙「回家拿錢」下秒鑽巷內消失

▲劉男下車未付車資4645元，搭乘霸王車。（圖／翻攝自臉書「爆料公社二館」）

網搜小組／綜合報導

一名計程車司機日前從台中載男客到高雄岡山區，抵達後告知乘客車資4645元，卻被對方以「回家拿錢」為由鑽入複雜的巷弄中消失；被搭霸王車的運將立刻報警，雖然中間有接到對方一次電話，但也只是再次被拿理由搪塞。運將在臉書PO出有當事人的影片，無奈表示希望認識他的親友請他主動聯繫付錢，並要同業小心該名乘客。網友紛紛留言，「辛苦了」、「這樣騙人辛苦錢沒有好下場」。

運將在臉書社團「爆料公社二館」PO文，7月13日下午3時37分，他從台中逢甲一帶載到叫車乘客劉先生，隨後依對方指定地點開到高雄岡山區，抵達時間是下午5時58分。他說，當劉男得知跳表車資是4645元（依照台中市政府規定日間費率計算）時，就說自己身上並沒有帶現金，要回巷內家中拿錢回來付帳。

▲▼劉男謊稱身上沒帶錢，要回巷內家裡拿錢回來付款；運將懷疑對方有鬼，跟下車查看。（圖／翻攝自臉書「爆料公社二館」）

▲劉男下車處。（圖／翻攝自臉書「爆料公社二館」）

運將決定下車跟去看看，但因為對方身材壯碩，他擔心人身安全只好遠遠尾隨在後，不久就因巷子道路錯綜複雜，又跟不上對方熟悉地形且飛快的腳步而跟丟了。運將說，打電話給對方未接聽後，決定立刻報警處理；警方到場查訪當地住戶，但沒有找到劉男。

晚上6時30分，運將到前鋒派出所報案，1小時後接到對方來電，但也只以「想匯款，但家人還沒回家，所以才沒有付錢」等理由搪塞，之後就再也沒有接電話。運將表示，已經錄製詐欺案備案，除了4645元車資，等待4小時的時間若以台中市司機包車1小時400元計算的話，和車資加起來總共識6245元，相關紀錄、影片、資料也已經備好，「希望認識他的親友請他主動與司機聯絡協商交付車資，並請同業留意該名乘客。」

網友們都認為劉男這樣的行為「真的是可惡」、「好手好腳還搭霸王車」、「運匠辛苦了，告到底不要和解」、「沒錢不會走路回家嗎」、「這樣騙人辛苦錢沒有好下場」、「岡山很小，應該是很容易抓到人」、「實在太可惡了！沒品！」