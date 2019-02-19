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最後一天！「2019台北光之饗宴」2／19閉燈　觀展人數估破200萬人

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▲▼ 2019台北光之饗宴 。（圖／業者提供）

▲「2019台北光之饗宴」觀展人數預估將突破200萬人。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

每天都吸引許多民眾打卡拍照的「2019台北光之饗宴」，將於今天（19日）閉燈。為期15天展期，業者預估最後一日累計觀展人數將正式突破200萬人。

為歡慶20週年，全聯首度正式引進「2019台北光之饗宴」國際級燈光裝置藝術「Luminarie」，其自2/5開展自今，由於展覽免費，因此每天都吸引爆滿人潮前往參觀。

▲▼「2019台北光之饗宴」 。（圖／業者提供）▲▼ 「2019台北光之饗宴」 。（圖／業者提供）

除了吸引人潮外，全聯也在「2019台北光之饗宴」活動中舉辦公益市集並義賣OFF COFFEE咖啡，預計活動結束後會捐出10萬杯咖啡共250萬元給公益團體。

全聯指出，「2019台北光之饗宴」展覽期間造成臉書和IG上的「光之饗宴」打卡、PO照風潮，其中「Façade」前的「公車專用」及「禁止左轉」交通標誌，因為取景時很容易入鏡，更被網友稱為全台最紅的交通標誌。而活動現場的祈福牆也已經有近5萬人參與希望更好祈福卡活動。

全聯表示，今日是展期的最後一天，又適逢元宵節，呼籲還沒有看過的民眾要把握最後賞燈的機會，來到府前廣場享受一場前所未有的嘉年華氣氛，一起響應柯文哲市長「希望大家一起讓台北更好」的祈福願望。

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關鍵字：全聯,2019台北光之饗宴,交通管制,元宵節,燈會

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