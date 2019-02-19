暴動了！單身水餃女神「透深V一直捏」　網友瘋搶：想當那餡料

▲高雄楠梓水餃妹接受採訪，表示自己目前沒有男友，全心幫忙家裡賺錢 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄直播主牟芝緹（Di Di）4年前就讀大一時，幫海軍上校艦長退伍的爸爸顧店賣包子，被顧客拍下性感身材意外爆紅，連帶家中生意也看漲，曾經還有仰慕者訂了一萬顆包子，雖然現在已經從大學畢業了，不過身為長女的牟芝緹仍然專心幫忙家中生意，她說目前單身，只想要幫忙家裡多賺錢。

牟芝緹回想當初四年前還在就讀大一的時候，不同其它大學新生忙著交朋友，而是選擇回家幫忙，因為爸爸剛從海軍退伍創立了這間包子水餃店，就在媽媽的提議下，就加入幫忙賺家計，這一幫忙也四個年頭就過去了，現在已經從大學畢業的她仍舊在家裡幫忙，只是多了一個身分：直播主。

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▲高雄楠梓水餃妹接受採訪，透過直播幫自家水餃店宣傳 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

牟芝緹說當直播主就是希望透過直播能夠幫助家裡的生意，畢竟小店經營是沒有多餘的錢來行銷，所以自己會在包水餃跟做饅頭直播，有人看到就會有人問，這樣就能幫家裡宣傳生意，不過還是會有遇到假買包子真搭訕的顧客，這時候該怎麼辦？牟芝緹笑著回答說：一開始自己是站在外面賣，結果後來因為開始包水餃了，就無法太常在外面，就變成爸爸在外頭賣，順便「過濾當門神」。

▲水餃女神意外透露自己目前單身，現在只想幫家裡賺錢 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過記者也問到目前25歲單身的她，有沒有想要談戀愛，牟芝緹說，現在賺錢真的滿重要，就感情也是緣份啦！就想說看看緣份。對於未來，牟芝緹表示自己還沒有打算，就先在家裡繼續幫忙，記者詢問是否會想要進演藝圈？她說：「我覺得那個也都是看機會」，言外之意似乎也不排除可能未來想要有進演藝圈的打算。

▲高雄楠梓水餃妹外型似乎有點神似電視台女主播吳宇舒 。（圖／記者吳奕靖攝）

而在記者採訪過程當中，也意外發現牟芝緹神似電視台氣質女主播吳宇舒，聽到記者的話，她第一時間回問：「真的喔」只是新聞主播吳宇舒喜歡運動，牟芝緹面對記者提問是否會喜歡運動，她則是很尷尬的笑著回應，自己想運動卻是沒有時間，每次包個水餃後都想去運動，但是一回到家就覺得好累，最後的結果就是躺在床上追劇。