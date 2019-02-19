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「水餃女神」父親不守海疆改當門神　「國民岳父」透攻略....

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▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲水餃女神的父親（後）跟女兒感情相當好，圖中為水餃女神的母親 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄直播主牟芝緹（Di Di）在家裡幫忙賣包子、水餃的她，在採訪過程當中意外透露目前還是單身，而曾經擔任過海軍康艦長的父親牟善榮說自己對女婿的標準，應該是品行端正、求上進，最重要的是「女兒要喜歡」。

六年前從海軍康定艦長退役的牟善榮，對於自己從軍的過往一直都難以忘懷，看到記者前來採訪，還拿出過往的照片細數康定艦服役時的種種，而且還講述了一段海軍才懂的歷史，就是敦睦船艦在經過赤道區域的時候，艦上還得舉辦海龍王儀式求船艦官兵能夠順利通過赤道區域，牟善榮說：「海底最大的神明就是海龍王，所以就會祈求海龍王」，通常扮演海龍王的都是官校在艦上的實習軍官，對於這樣的儀式，真的很懷念。

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▲水餃女神的父親當門神，透露未來女婿求愛攻略 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲水餃女神的父親（圖中軍服）表示，海龍王儀式讓他難忘 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲水餃女神的父親當門神，透露未來女婿求愛攻略 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲水餃女神表示未來對象要像爸爸一樣疼愛媽媽 。（圖／DiDi提供）

至於自己被網友稱為國民岳父，牟善榮第一時間尷尬的笑了，對於要成為自己的女婿條件，則是表示：「我沒有條件，就是年輕人正常交往都可以，我沒有什麼條件，就是女兒喜歡就好，就是品行要端正，求上進就好了」。

不過面對假藉買包子真追求的顧客，牟善榮表示這種顧客還真不少，但他也有一套應對方式，就是自己會「跳」過這些「醉翁之意不在包子」的顧客們，在女兒芳心未屬之前，繼續擔任護花使者。

▲水餃女神的父親當門神，透露未來女婿求愛攻略 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲水餃女神父親以前守海疆， 現在成了女兒的護花使者。（圖／記者吳奕靖攝）

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關鍵字：水餃妹,肉包,楠梓,直播,DiDi,海軍,艦長,單身

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