老友打兒子一巴掌　狠男拿撞球棍「打爆他的頭」

▲李嫌因不滿死者曾欺侮其子，竟持撞球桿痛毆死者致死。（圖／資料照，下同）



記者陳玉／台中報導

2017年11月間深夜，大甲區李姓兇嫌與友人喝酒聊天，幾杯黃湯下肚，李嫌憶起友人多年前曾欺侮兒子，叫其子上樓對質，未料友人出手打了兒子一巴掌，李嫌大怒，拿起撞球桿痛毆死者頭部、全身，見其倒地不起才停手，隨即駕車逃逸，警隔日10點在大甲市區逮人。台中地檢署13日依殺人罪、公共危險罪起訴。

起訴書指出，李姓兇嫌去年11月10日深夜邀死者到自家住處飲酒，李嫌喝到一半突然憶起多年前死者曾欺負其子，趁著醉意大聲質問死者「為何要欺負我兒子」，並將樓下兒子叫來與死者當面對質，未料，死者卻出手打了兒子一巴掌。

▲李嫌邀老友深夜飲酒，未料因過去恩怨失手打死人，今依殺人罪遭起訴。



此舉引起李嫌大怒，抓起一旁撞球桿痛毆死者，造成其後腦多處撕裂傷、身體及四肢多處瘀傷、左側肋骨多處骨折，緊急送往光田醫院急救，因併發出血與脂肪性拴塞症導致休克衰竭，11日凌晨2點宣告不治。

李嫌驚覺失手殺人，隨即駕車逃逸，警以車追人隔日上午10點於大甲市區逮人，李嫌酒測值為0.76毫克，並在其住處查扣作案用的2支撞球桿。

李嫌向檢方供稱，自己與死者是多年好友，因喝多了不滿死者曾欺侮兒子，及死者曾承諾要替自己的小舅子找工作卻未果，心生怨念才犯案，相當後悔。

檢方認為，李嫌於毒品案執行完畢5年內，犯下此起殺人案，應加重罪刑；而李嫌酒測值達0.76毫克卻駕車逃逸，則依公共危險罪起訴。