台北早餐店一顆蔥蛋要32元　台南女驚呼好貴：吃過最貴才15元

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又見高物價早餐？來自台南的陳姓女網友18日在臉書「爆怨公社」PO出一張照片表示，自己當天在台北某店家點了一顆蔥蛋當早餐，沒想到竟然要價32元，昂貴的價格讓她覺得很驚訝，「台南一顆最貴也才15元……。」

▲台南女網友在台北早餐店吃蔥蛋，卻被價格嚇到。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）

陳女表示，最近剛好到台北玩，18日在早餐店裡點了一份蔥蛋，由於當下沒有看到價目表，也沒有想到要先詢問老闆，等到聽到價錢時才嚇了一跳，「如果是熱炒店當然覺得正常，但這是單純的早餐店。台南一顆（蔥蛋）10元，最貴也才15元。」

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網友們看完也覺得很扯，紛紛留言表示，「我自己台北人也覺得這價錢很貴啊」、「在台北吃的不是食物是房租」、「這一定是用三星蔥」、「今年什麼都漲，蛋價也是直線往上飆」、「在台中都沒吃過這麼高消費的蛋，以後消費還是先問價錢吧」。也有網友點出目前的蛋價爭議，「現在蛋真的很貴，而且有時有錢也買不到。」

▲網友留言安慰原PO，畢竟現在蛋價確實不便宜。

其實近年來各地物價上漲的消息頻傳，日前也有一位新竹的女網友在臉書公開社團《新竹大小事》PO文，表示自己過完年在小吃店用餐，點了一份燙青菜竟然要60元，份量卻與漲價前一樣，讓她一度想起現在價格漲得很可怕的甜不辣，「薪水一直沒有漲，面對這樣的我們實在只能硬著頭皮生活。」

但也有新竹人跳出來解釋，雖然整體物價確實上漲，尤其是竹北和關埔一帶，但還是要看店家的料理方式和份量大小而定，「其實看完整份菜單，這價錢在新竹算便宜耶」。

▼新竹網友覺得這份菜單總體看來並沒有很貴。（圖／翻攝自新竹人大小事）