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最高64米！探勘隊耗時8天　驚見八通關古道「巨木森林」

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▲清八通關巨木。（圖／徐嘉君提供）

▲清八通關巨木。（圖／徐嘉君提供）

地方中心／花蓮報導

專長附生植物研究的農委會林業試驗所助理研究員徐嘉君，2014年爬過司馬庫斯的「台灣杉三姐妹」後，促使了她組成野樹探勘隊，希望找到台灣最高大的樹-台灣杉。2019年2月初，徐嘉君率隊耗費了8天的時間深入中央山脈，在清八通關古道東段發現了一做原始森林，裡頭巨木最高可達64公尺，她表示「超大巨木充滿了整座森林，稱那裡是巨木森林當之無愧」。

▲清八通關巨木。（圖／徐嘉君提供）

▲清八通關巨木。（圖／徐嘉君提供）

徐嘉君接受《ETtoday新聞雲》記者採訪表示，她一直研究這一方面的專業，2014年偶然興起了想要找到台灣最高的樹的念頭，於是開始蒐集資料。一次的機會下，徐嘉君看到了清八通關古道的報導，她開始拜訪附近耆老，希望得到更多資訊。

▲清八通關巨木。（圖／徐嘉君提供）

▲徐嘉君一行人跋山涉水尋訪巨木。（圖／徐嘉君提供）

2019年2月初，獲得充足資訊的徐嘉君率隊深入中央山脈，耗費了8天的時間，終於找到該座森林，由於當地地形崎嶇，有許多不可預期的崩地，一行人跋山涉水克服重重困難，終於抵達目的地，她也表示「還好最後安全回來！」

▲清八通關巨木。（圖／徐嘉君提供）

▲徐嘉君一行人跋山涉水尋訪巨木。（圖／徐嘉君提供）

該座森林腹地超過1公頃，徐嘉君一行人以「空載光達」拍攝的樹冠層高度模型資料中，預先鎖定三棵最高的巨木。徐嘉君表示，抵達目的地時，果真找到那三顆巨木，而目前鑑定出巨木為台灣杉，光達測出的高度約為64公尺，也間接印證了「空載光達」的準確度。

▲清八通關巨木。（圖／徐嘉君提供）

▲路途中多處崩地，增加尋訪難度。（圖／徐嘉君提供）

另外，徐嘉君表示，其實該地還有許多巨木，但因為時間在加上科技受限的關係，無法實際觀測出最準確的數據，令她深感遺憾，但未來她仍會在這一部份繼續努力。最後，徐嘉君也感謝與她一同探勘的夥伴及所有提供幫助的朋友，希望未來能持續探索島嶼的故事。

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關鍵字：台灣杉,野樹探勘隊,八通關古道,巨木森林

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