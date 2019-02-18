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開春求職好運旺 台南就業中心本週辦2場徵才

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▲勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心徵才活動，將連續2天辦理「2019迎向薪未來」2場徵才活動。（圖／記者林悅翻攝）

▲勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心徵才活動，將連續2天辦理「2019迎向薪未來」2場徵才活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

開春求職好彩頭，找份適合的工作，快來參加勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心徵才活動，時間在2月21日、22日連續2天辦理「2019迎向薪未來」2場徵才，預計25家廠商，提供逾500個工作機會，活動地點分別在台南市安平區及仁德區，求職朋友務必把握現場媒合工作機會。

21日星期四下午2時至4時，在安平區公所4樓禮堂（台南市安平區育平路316號)辦理，邀請全家便利商店、台南大員皇冠假日酒店、全超開發、旭暉應用材料、福安工業、小北百貨、美商德盟全球凱展（台灣分公司）、可樂那KTV（元王實業）、欣昱晟工業、美全企業、黑橋牌企業、夏都國際開發（台南分公司）、早安南門早餐店（美芝城實業）、浴德科技等14家廠商，提供300個以上工作機會。

22日星期五下午2時至4時，仁德區公所3樓禮堂（台南市仁德區中正路3段5號）辦理，邀請廈興國際、韶輝企業、瑞章精密工業、台灣瑞電、臺南紡織、大亞電線電纜、大大工業、國興畜產、松萬企業、豐盟企業等10家廠商，提供240個以上工作機會。

台南就業中心主任胡瑞娟表示，因應農曆年後為轉職高峰期，於開春後開辦二場徵才活動，特邀請轄區廠商提供職缺，種類眾多，符合不同的需求，希望找工作的朋友們踴躍前往面試。而在職涯路上排徊的朋友也別緊張，3月份將辦理多元化就業課程提供求職朋友職涯選擇新方向，歡迎多加運用。

徵才及相關活動訊息請加入「台南就業中心」LINE好友(ID：@afy5309r)或撥打06-2371218分機191或192，或逕上賈好嘉(JobGoodjob)～雲嘉南分署粉絲團https://www.facebook.com:443/jobgoodjob及雲嘉南分署網站http://yct168.wda.gov.tw/index.jsp查詢。

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關鍵字：求職,台南,就業,徵才

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