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「韓國瑜比我更辛苦」柯文哲關鍵時刻爆真心話！2020一句回應有玄機

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▲▼台北市長柯文哲上關鍵時刻專訪。（圖／翻攝《關鍵時刻》）

▲柯文哲上關鍵時刻專訪，從台北市政一路談到對2020的看法。（圖／翻攝自「關鍵時刻」，下同）

記者柯沛辰／台北報導

台北市長柯文哲18日接受《關鍵時刻》專訪，透露美國系統人士不斷找他談國防想法，這回赴以色列也是大使主動邀情，原先並無規劃。是不是在為2020總統大選暖身？柯文哲雖表示還在思考，但也留下一句「該準備就準備」讓外界霧裡看花。

2020有沒有打算參選總統？柯文哲坦言「我也不知道，還沒決定」，但他認為，台灣人對政治人物和總統有不切實際的期望，「與其說大家是對柯文哲的期待，不如說是對其他人沒有期待，他們是絕望，才會選一個政治素人當台北市長，這個心態到現在還在繼續，想說最爛也是這樣，乾脆換一個看看。」

柯文哲說，政策要理性可靠合理，但這個國家缺乏常識，政治人物又把人民當傻瓜。想想為什麼人民會反感？舉例像是深澳電廠，之前說一定要蓋，結果過一個晚上突然說電夠了不蓋了，大家怎麼想？民無信不立，台灣政治最大問題就是出爾反爾，失信於民，人民不再信賴政府

柯文哲舉例，隨便講一個前瞻計畫，應該是有計畫才去編預算，結果政府是有預算才去編計畫，整個顛倒。他指出，台北市第一次在前瞻是分到0元，但後來有零零碎碎申請，「我們是有需要才去申請，不是先要錢再來想怎麼花。」

話鋒一轉，主持人劉寶傑提問他對新潮流看法，柯文哲回說，當派系利益跟政黨、國家利益有衝突時，若都是以派系利益為主，就會變成國家禍害，新潮流現在就是給他這樣的感覺，所以他很討厭。至於2018民進黨大敗跟白綠分手有沒有關？他笑說根本沒有所謂的白綠分手，要不是韓流也不會這樣。

▲▼台北市長柯文哲上關鍵時刻專訪。（圖／翻攝《關鍵時刻》）

談到頻頻被抹紅，柯文哲直言「我是228家屬，妳把我打成共產黨，這也太過分了」。他解釋，世大運那時候也是國安局動用憲兵，「又不是我下令，但最後都栽贓到我頭上，一開始你們煽動名嘴營造氛圍，整個黨就被氛圍綁架，從世大運開始，攻擊我兩岸政策、攻擊器官案。」

「我到底做錯了什麼事，我只不過講了兩岸一家親，那時候是為了辦世大運，世大運總還要辦下去吧？」他強調，我們也沒有說要去跟人家統一，也沒講過一個中國、九二共識，我沒那麼意識形態，因為我是外科醫生，比較務實，更何況台灣對外貿易佔40%，有38萬陸配在台，200萬台人在大陸，不要一邊做生意，然後每天跟人家嗆聲

劉寶傑提問「外界都說你沒感情，很多人材用後即丟」，才會讓前市府成員從昔日戰友變敵人。對此，柯文哲解釋「原因很簡單，他們都是民進黨，講完了。」他一一點名，市府前秘書長李文英原本前一週還在協助他組織婦女後援會，結果民進黨一提名立刻變臉歸位，前觀傳局長簡余晏、前競選總幹事姚立明也是例子，「姚立明4年前是你出來開競選經費說明會，4年後卻是你跳出來質疑我，這不是很怪嗎？」

柯文哲表示，在台灣是對是錯大家都分得清楚，但對的事情沒人做，很多政治人物司空見慣的事，他看了都會覺得「天啊，怎麼會這樣？」他說，昔日台北市弊案重重，但現在民進黨就算從放大鏡改成用電子顯微鏡看，也找不到任何一件，「國民兩黨除了統獨意識不一樣，到底還有哪裡不一樣？你說服我。」

柯文哲說，民進黨九合一大敗不是國民黨的成功，而是民進黨的失敗，他很擔心人民對兩黨政治失望，到時候認為「以前的國民黨又回來了」，台灣兩黨政治就真的玩完了，因為猴子是爬到樹上才被看到屁股紅，蹲在地上哪會知道？他質問，「清廉勤政愛鄉土，誰做到了？你們哪一個政治人物敢說他跟柯文哲一樣勤勞？當時邰智源跟著我半天就受不了了。」

柯文哲認為，政府要去回答人民的問題，不是突然說一個晚上電夠了，深澳電廠就不蓋了，像是基隆輕軌設站也是一個學問，明明轉運站是在南港，但你終點站卻設在南港展覽館，要如何去銜接疏通，都是問題。

▲▼台北市長柯文哲上關鍵時刻專訪。（圖／翻攝《關鍵時刻》）

他說，很多人都批評他的政績只有北門或世大運，但可曾想過需要多少前置作業？有沒有如期完工？有沒有追加預算？他說，要呈現一個北門，忠孝橋引道、國光客運站遷移、舊宅拆遷、公車站拆除、公園重建都是需要提前做的，不要只看到這些事光鮮亮麗，就把事情簡化。

柯文哲舉世大運為例，一共70多個場館，還有選手村，但這些事情都有設定進度、驗收，準時完成，一次通過國際大專體館驗收認證，不是等台灣政府來檢驗，而是一開始就把事情完整一道道做好。

他說，作為首長、長官要以身作則，否則如何期待下面公務員每個替你打拼到三更半夜，上行下效嘛，「我每年至少跟456個里長見一次面，聽取他們的需求都抄筆記，能答應的當場答應，有問題的就去現場了解，像我假日都在第一線勘查。」

柯文哲回憶，剛當台北市長時開完會，有局處首長問他「剛剛開會講的就是那個意思嗎？」，他回「不然哪個意思？」原因就是以前官員開會都是冠冕堂皇講一套，私下交代另一套，但我就是只有一種，是怎樣就是怎樣，「我的會議記錄都是24小時要簽出去，只記錄結論不記錄過程，簽出去後透過LINE發給160位局處長跟機要，這就是公開透明。」

為什麼台北招商成果提升？他說，因為外商來發現台北行政都照SOP走，風險可預測，不用特別去拉攏政商關係，或是特別找什麼局處，統一都是單一窗口解決事情，整個過程簡簡單單。

▲▼台北市長柯文哲上關鍵時刻專訪。（圖／翻攝《關鍵時刻》）

有外界質疑翻轉西門讓東區沒落？他解釋，台北金流量12.5兆，全台灣是36道38兆，那台北總量不變的情況下，西門興起東區當然會沒落，重點在於是要產業結構改變，要靠長遠規劃，不要淪落於只仰賴攤販經濟。

柯文哲認為，長照部分也可看出大家對長遠規劃有多不重視，「重陽金大家一直在加碼，但沒人要想什麼日照中心要怎麼規劃，反正重陽敬老金發一發票就會來，速度最快。」

至於如何評價高雄市長韓國瑜？柯文哲說，他以前常常跟學生講說「活愈久愈會了解到怪東西，像SARS就是新事物，改變我們對醫院中央空調的想法」，「韓國瑜是真的厲害」，人家都說3個月內差超過10%根本不可能翻盤，但韓國瑜短短50天就打破這條定律，很不簡單。

劉寶傑進一步問柯，為何頻頻跟網紅合作，是不是不喜歡現在的傳播媒體？柯文哲坦言，「其實是成本比較低」，因為傳統電視買廣告動不動就要上千萬，「我不喜歡這樣打選戰或宣傳，現在手機拍一拍就好，我也不想搞基金會來稿一堆錢，不去欠很多人情，不想打這種傳統選戰。」

柯文哲指出，「選舉費用太高，是台灣政治敗壞的開始」，舉例來說拿了人家2000萬，你以後怎麼執政？「但我就沒這個壓力，是就是，不是就不是，我沒有過這種大筆捐款，現在選舉也沒募款，但這次真的選舉真的很驚險。」

▲▼台北市長柯文哲上關鍵時刻專訪。（圖／翻攝《關鍵時刻》）

劉寶傑接著提問，「那你去以色列看國防要幹什麼？」是不是瞄準2020？柯文哲則回答「不管怎樣，但該準備的要準備，該學習的要學習，這也不是什麼壞事。」他透露，以前美國對台灣不是很注意，但這次選舉真的嚇到美國，美國一大堆系統的人都來找我，是美國人來找我講意見。」

柯文哲引述美國國防部人士說法指出，台灣推行募兵制，大量增加人事開銷成本，壓縮了原本為數不多的軍事預算，「你跟我說先進國家都是採募兵制，但很不幸的我要跟你說，台灣不是先進國家，反而比較接近南韓跟以色列。」

柯文哲說，以色列來邀請我們，因為全世界最強的網軍就是以色列跟台灣，是真正的網軍，「你想想看，有一天，你的信用卡不能用了，這個殺傷力會比原子彈小嗎？」我們可以跟以色列學習，學習他們如何在充滿敵意的環境下存活，幹得好叫左右逢源，幹不好叫左右為難，如何取得平衡生存，真的要學習。

柯文哲進一步指出，為什麼要辦雙城論壇？就是要多溝通、了解，避免擦槍走火，我們跟美國也是一樣道理，有溝通合作才有互信，多學習多接觸不是壞事，也要懂對方在關心什麼，「不然我哪有這麼聰明坐在那裡就自己想到這些事」，也是聽好幾個美國人講，他們有自己的邏輯跟思維，看待事情也跟我們不一樣。

柯文哲表示，問題重點根本不是徵兵或募兵制，而是要有整體規劃跟配套，現在募兵的問題是人事成本上升，又要維持既有軍備，那是不是要調整國防預算跟思維？政府必須要專業。

▲陸軍「長青操演」開打,雲豹八輪甲車。（圖／ETtoday資料照）原記者楊佳穎攝

▲柯文哲指出，問題不在徵兵募兵，而是要有整體規劃，解決現階段帶來的問題。（圖／ETtoday資料照）

劉寶傑問「為什麼不組黨？」柯回，如果組一個跟現在一模一樣的黨，那有什麼用處？台灣今天需要再多一個國民黨或民進黨？不用嘛！要組黨，就要把國家利益擺在第一，思考怎麼樣對國家比較好，「國家大於政黨，政黨大於派系，派系大於個人，那很多事情就好辦了」，至於實際要不要選總統組黨，「老實說我真的不知道，還在思考。」

劉寶傑說「你如果組黨，至少參選有政黨補助金。」柯文哲笑回，「我這樣也混過去了，2018的選舉費用應該創史上最低，選得太驚險了」，總共只花5600多萬，但其他對手應該比他再多一個0，不過2018台北市長勝選，「告訴台灣人民不一定要那種選法；用那種幾千萬幾億的選法」，現在眼見為憑，有一種成功案例，讓以後的人有勇氣出來參選，改變台灣政治文化。

談到未來方向，柯文哲說，政治就是兩個原則，「簡政、輕稅」，像台北市單一且自住者應該降稅，但如果好幾棟房子，那稅就應該不一樣，不該混為一談，「後來我有指示稅務局，應該把單一自住者降低」。發展部分，首要讓台北總金流量上升，但這不是一天兩天可以解決的，而是要靠長遠規劃。

2020的部分，柯文哲強調「選總統不是最重要的事情，台灣的長治久安更重要」，如果有人做得更好，也不需要他出來攪局，至於確切要怎樣之後再說，「我比較擔心人民對兩黨政治失望」，希望韓國瑜加油、撐住，「我被民進黨影響的程度，都沒有他被國民黨影響的程度大，連我都要咬緊牙關撐住，扛住人情壓力按照規定來做，我覺得他比我更辛苦。」

▲韓國瑜市長重拳回擊總統跟行政院長的酸文，牡丹咧？錢咧？ 。（圖／記者洪正達攝）

▲柯文哲認為，韓國瑜比他更辛苦，面對更多壓力跟挑戰。（圖／記者洪正達攝）

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關鍵字：柯文哲,關鍵時刻,劉寶傑,2020總統大選,台北市長

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