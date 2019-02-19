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2019台灣燈會主燈19日開幕　安泰醫院守護賞燈遊客安全

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▲2019台灣燈會主燈今19日開幕　安泰醫院守護賞燈遊客安全▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲屏東縣衛生局委託安泰醫院訓練台灣燈會初級救護人員結業合影。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2019台灣燈會主燈今19日（元宵節）在屏東縣大鵬灣點亮! 由於適逢燈會30周年，燈區包含海洋與陸地，除各燈區設計感十足美麗繽紛，每天均有陸海空特色表演活動，預估燈會期間將吸引近千萬人次遊客前來賞燈，在地的東港安泰醫院已備妥所有醫療人員措施，提供遊客必要服務。

▲2019台灣燈會主燈今19日開幕　安泰醫院守護賞燈遊客安全▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲醫療訓練▼

▲2019台灣燈會主燈今19日開幕　安泰醫院守護賞燈遊客安全▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

安泰醫院蘇清泉榮譽院長表示，大鵬灣地區因為天氣炎熱，溼度高，燈區又幅員廣大，預估這次燈會現場醫療需求率會較過去其他燈會活動高，因此必須提高更良好的現場醫療服務，確保遊客安全無虞。

▲2019台灣燈會主燈今19日開幕　安泰醫院守護賞燈遊客安全▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲救治訓練▼

▲2019台灣燈會主燈今19日開幕　安泰醫院守護賞燈遊客安全▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

安泰醫院是在地醫院、也是屏東縣唯一重度級急救責任醫院，守護民眾賞燈健康安全責無旁貸，在燈會期間，不僅派遣院內師資協助屏東縣政府衛生局在燈會前培訓大量初級救護技術員，更全力配合衛生局調度，指派多位主任級醫師、急重症護理人員、資深救護技術員教官，提供燈會現場遊客數量最多的主燈區醫療站駐點服務，提供不間斷全天候急重症醫療照護。

蘇清泉說，安泰醫院到院前救護中心團隊，承接衛生局主辦2019屏東燈會EMT-I訓練，針對燈會可能突發各項緊急救護模擬實務狀況的豐富學科術科訓練，包含CPR+AED操作，Lucus自動心肺復甦機操作、傷病患評估、頸椎固定、大量傷患應變、大型活動現場醫療與情境演練等。目前已做好萬全因應準備作業。

蘇清泉與安泰醫院服務團隊，非常歡迎民眾前往賞燈，該醫療團隊已設置救護站，將提供優質專業醫療服務，守護賞燈民眾安全健康。

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關鍵字：台灣燈會,大鵬灣,東港,安泰醫院

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