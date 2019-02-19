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影／今晚逢最大滿月「23:54記得抬頭！」　元宵節降雨入夜趨緩

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生活中心／台北報導

今天就是元宵節了，吃元宵看燈會後，別忘了抬頭看看119年來「最大滿月」！氣象局指出，受到華南雲雨區水氣影響，今天上午北部、東半部有機會出現局部短暫陣雨，不過入夜後各地降雨趨緩，晚間仍可以愉快的到戶外欣賞燈會，中南部地區及花東也有機會欣賞到滿月。

▲▼ 超級月亮,月亮,滿月,月球（圖／記者季相儒攝）

▲元宵節當晚適逢年度最大滿月，這是250年唯一一次。（示意圖／記者季相儒攝）

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臉書粉專報天氣－中央氣象局分析，元宵夜各地大致舒適稍涼，低溫在17至22度，北台灣約17、18度，其他地區約20到22度，晚間外出活動要多加一件衣物，北台灣雲量較多偶爾飄小雨，要攜帶雨具備用，觀察滿月機率低，南部相對較為晴朗，也是賞月最佳地方。

▲▼元宵節天氣。（圖／中央氣象局）

▲元宵節晚間雨勢趨緩。（圖／中央氣象局提供）

氣象局指出，今天23時54分，將可看到今年度的最大滿月，這是自1800至2050（目前美國海軍天文臺計算程式區間）年唯一的「元宵節+年度最大滿月」，這次滿月剛好發生在月球過近地點後近7個小時，因此月面看起來會覺得比較大，是今年度12次滿月中的最大滿月。

氣象局預報員劉人瑋表示，元宵節各地將再回溫，北部、宜花高溫可來到27度，中南部、台東高溫更上看30至32度，白天北部東半部局部會有短暫陣雨，但到了晚上，華南雲雨區北抬，若民眾晚上想外出賞燈，各地雨勢減緩，剛好是個空檔。

台北市立天文科學教育館也說，從西元1900年以來，只有今年元宵節恰逢最大滿月，可以說是20世紀以來首見，下次要再遇到就要等到2081年，月亮在元宵節晚間5時29分從東偏北方升起，近午夜時達到滿月，不需任何器材即可欣賞。

▲１９日將出現「百年來最大滿月」。（圖／臺北市立天文科學教育館）

▲今年最大滿月跟最小滿月比較圖。（圖／台北市立天文科學教育館提供

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