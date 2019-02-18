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新竹高消費！小吃店燙青菜「過完年漲到60元」　在地人嘆：台北朋友也嚇到

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▲▼ 。（圖／翻攝自新竹人大小事）

▲燙青菜一份60元，讓原PO直呼「新竹真的高消費」。（圖／翻攝自新竹人大小事）

網搜小組／綜合報導

「新竹真的是高消費！」一名女網友貼出一張小吃店菜單的照片，表示過完年，燙青菜的價格直接漲到60元，讓她直呼「薪水一直沒有漲，面對這樣的我們實在只能硬著頭皮生活」。話題引發其他新竹人討論「新竹真的比台北貴了」、「台北來的朋友也被新竹物價嚇到……聽老新竹人說是被竹科人炒起來的」。

這名女網友在臉書公開社團《新竹大小事》表示，明明燙青菜分量一樣，過完年之後卻直接漲到一份60元，讓她想到漲得可怕的甜不辣。「當然可以選擇不要吃」，她無奈地說，但是因為薪水一直沒有漲，讓他們只能硬著頭皮生活。原PO也補充，她不是針對店家，更是這家店的常客，會貼文只是單純感慨「跟不上物價上漲的腳步」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自新竹人大小事）

▲原PO貼出新竹一間小吃店的菜單。（圖／翻攝自新竹人大小事）

看到貼文後，其他網友紛紛留言「新竹物價和薪資不成正比」、「小菜都不小菜了，一個便當價」、「新竹物價確實比較高。剛從南科轉回來體悟很深」、「一直都是，妳沒發現餐飲店在新竹市一間一間開嗎？還不是竹科害得，幾乎是外地人在竹科工作提高消費」、「要看份量多少吧？新竹房租真的瘋狂高，房東沒在管你賺多賺少的，有賺錢就說要漲房租」。

有人則是好奇「是只有這間這麼貴還是全新竹都賣這麼貴？」新竹人則是回應「真的是整體物價漲的誇張，老新竹人很有感，尤其是竹北和關埔一帶」。不過也有人看到菜單後認為「其實看菜單價錢在新竹算便宜耶」、「還是要看料理方式以及份量大小而定，剛剛在竹北三民路吃個飯，不說滷味攤，麵店燙青菜也才30呀！」

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關鍵字：燙青菜,物價,新竹,小吃,新竹人大小事

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