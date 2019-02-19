嘉中英文考題「President Tsai-englishit」　學生質疑羞辱總統

▲嘉義高中英文考題爆出爭議，出題老師否認有政治立場。（圖／翻攝自Google地圖）

政治中心／綜合報導

國立嘉義高中被學生投訴，出題老師在2月中的開學英文考卷的第6題中，用「President Tsai-englishit」一詞羞辱總統蔡英文，甚至以silly這個單字形容演講內容是愚蠢的。不過，負責出題的張姓老師澄清，設計這道題目並沒有特定的政治立場，只是想用開玩笑的方式提高學生的學習意願，故意改名就是不想讓大家聯想到特定人物，沒想到還是造成誤會，往後會好好檢討。

根據《蘋果日報》報導，教授英文20多年的張姓老師坦言，「President Tsai-englishit made some silly ____in her speech」（總統蔡英文在演講中發表愚蠢的評論）這道題目，主要是想考comments（評論）這個單字，加上也不是期中考這樣的正式考試，而是寒假後的開學測驗，所以才會想用比較輕鬆的方式激發學生的學習意願，況且很多政治人物講話確實有點蠢，例如美國總統川普就經常語出驚人，而自己本身並沒有特定的政治立場，對於這次出題造成風波感到很抱歉，後續也會好好檢討。

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▼▲學生質疑出題老師羞辱總統。（示意圖／免費圖庫Pixabay，與本文所提學校無關、取自蔡英文臉書）

不過，這篇報導PO上網路後很快就被轉到PTT政黑板，網友認為，一般學校都會盡量避免與政治扯上關係，接下來就看後續會如何處理了，「不知道大家對此看法如何？」

其他網友看完反應卻很平淡，大多都不以為意，甚至還有人舉出前總統馬英九為例並留言回覆，「馬英九都出過幾百題了」、「原來台灣還在戒嚴喔」；但也有另一派網友覺得，既然身為老師就應該維持一定的中立，政治立場課堂上說就不太行了，還出成考題，「當老師要熱衷政治上來政黑罵罵就好，何必搞這招。」